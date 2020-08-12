مسابقة "كتارا للرواية والفن التشكيلي" بقطر: تشكيليون جزائريون يحصدون ستة جوائز

الدوحة - حصد فنانون تشكيليون جزائريون قسطا من جوائز مسابقة كتارا للرواية والفن التشكيلي التي تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي و التي تم الإعلان عنها مؤخرا بالفوز بستة جوائز من أصل أربعة عشر جائزة.

وقد فاز في هذه المسابقة التي عرفت مشاركة 856 فنان من مختلف البلدان العربية كل من زنداوي محمد زين الدين عن لوحة لغلاف رواية "المخطوفة" لوارد بدر السالم و إيناس عبد المنعم عن لوحة لغلاف رواية "فنجان قهوة وقطعة كرواسون" للروائي سالمي ناصر ونور الإيمان مرابط، عن لوحة لغلاف رواية "أنا وحاييم" للحبيب سايح.

كما فازت ايضا في هذه المسابقة وئام صاحب عن لوحة لغلاف رواية "لا تشبه ذاتها" للاردنية ليلى الاطرش، و سليم منصورية عن لوحة الغلاف رواية "زائر من المستقبل" لعماد دبوسي و كذا طيب لعيدي عن لوحة لغلاف رواية "عفوا أيها الجبل"و هذه الروايات فازت بجوائز الدورة الاخيرة لمسابقة كتارا للرواية.

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وسيحصل كل فائز على جائزة مالية تشجيعية إضافة إلى وضع اللوحة الفائزة على غلاف الرواية مع ذكر إسم الفنان التشكيلي في الإصدار.

أُطلقت مسابقة كتارا للرواية والفن التشكيلي لأول مرة سنة 2017 بهدف ربط الرواية بالفن التشكيلي حيث قام فنانون تشكيليون قطريون برسم أغلفة إصدارات جائزة كتارا للرواية العربية في الدورات السابقة إلى غاية الطبعة السادسة في سنة 2019 حيث تم فتح باب المشاركة للفنانين التشكيليين من مختلف أنحاء العالم.