Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ميلة: اكتشاف آثار رومانية جديدة بعد التشققات الأرضية الناجمة عن الهزتين الأرضيتين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 17:48     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرات
ميلة: اكتشاف آثار رومانية جديدة بعد التشققات الأرضية الناجمة عن الهزتين الأرضيتين

 ميلة - كشفت التشققات الأرضية التي ظهرت بحي الأمل مدينة ميلة جراء الهزتين الأرضيتين المسجلتين يوم الجمعة المنصرم بحمالة "شمالا"، عن آثار رومانية جديدة، حسب ما علم اليوم الأربعاء من رئيس مصلحة التراث الثقافي بالمديرية المحلية للثقافة لزغد شيابة.

وأوضح ذات المصدر في تصريح لوأج بأن الآثار التي ظهرت تتمثل في أحجار مصقولة من مختلف الأحجام و قرميد و حوض حجري وكذا جدران بنايات وأبدان أعمدة حجرية أسطوانية الشكل.

وبشأن المنطقة المحددة التي برزت بها هذه الآثار بحي الأمل المعروف أيضا بتسمية "مشتة بورقايد"، أفاد ذات المسؤول بأنها تابعة لموقع أثري معروف لدى مصالح مديرية الثقافة بميلة ومسجل ضمن قائمة الإحصاء العام للممتلكات الثقافية العقارية بالولاية.

ويتمثل هذا الموقع، حسبه، في مزرعة رومانية تتربع على مساحة معتبرة و تعد امتدادا للموقع الأثري بالمدينة العتيقة لميلة.

و أفاد رئيس مصلحة التراث الثقافي بالمديرية المحلية للثقافة بأن المعاينة الأولية للآثار التي برزت أظهرت بأن الأمر يتعلق ببقايا تلك المزرعة التي كانت مغمورة تحت الأرض، و التي كشفت عنها التشققات التي تسببت فيها الهزتان الأرضيتان ليوم الجمعة الماضي.

كما تسببت الهزتان أيضا في تحرك العديد من الأحجار المصقولة المتواجدة على مستوى الموقع من أماكنها نتيجة انزلاق التربة تحتها.

وبخصوص الإجراءات المتخذة بشأن الاكتشافات الجديدة، أفاد رئيس مصلحة التراث الثقافي بأن المصالح المعنية قامت بمسح فوتوغرافي للموقع والآثار التي ظهرت به حديثا، و طلبت من وزارة الثقافة و الفنون إيفاد فرقة مختصة في علم الآثار لمعاينتها.

واستنادا للسيد شيابة، تواصل مصالح مديرية الثقافة بميلة معايناتها لمختلف المواقع الأثرية خصوصا المتواجدة منها بالأماكن المتضررة من الهزتين الأرضيتين.

كلـمات مفتـاحيــة :
ميلة: اكتشاف آثار رومانية جديدة بعد التشققات الأرضية الناجمة عن الهزتين الأرضيتين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 17:48     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.12

مكافحة الإرهاب والجريمة: الجيش يحقق "نتائج نوعية" في الفترة من 5 إلى 11 أغسطس الجاري

20.08.12

تربية: إنشاء مؤسسة عمومية تسهر على كافة الخدمات المدرسية في الطور الابتدائي

20.08.12

ميلة: اكتشاف آثار رومانية جديدة بعد التشققات الأرضية الناجمة عن الهزتين الأرضيتين

20.08.12

سكان جيجل يكتشفون روعة الطبيعة بعيدا عن شواطئ البحر

20.08.12

تعليم عالي: تحو استلام 41 ألف مقعد بيداغوجي جديد مع الدخول الجامعي المقبل

20.08.12

كورونا: 495 إصابة جديدة، 364 حالة شفاء و11 وفاة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.10

تجارة: رفع تعليق التصدير عن المنتجات المحلية باستثناء المواد المدعمة

20.08.10

اعتماد دفتر الشروط المتعلق بالإعفاءات على المكونات المستوردة من طرف المناولين

20.08.10

الممثل الفكاهي بشير بن محمد، روحه المرحة وعفويته في الأداء سر نجوميته

20.08.10

الوكالة الوطنية للنفايات تصدر أول عدد لمجلتها "النفايات مورد"

20.08.10

الأيام الوطنية للباس الجزائري تحت شعار "لباسي ذاكرتي وثقافتي"

20.08.10

ورشة اصلاح سوق الفن: العمل على تأسيس سوق فني حقيقي