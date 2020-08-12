عشر سنوات على رحيل الأديب الكبير الطاهر وطار

الجزائر- تحل يوم الأربعاء الذكرى العاشرة لرحيل الروائي الكبير الطاهر وطار أو ''عمي الطاهر'' كما كان يناديه الجميع خاصة رواد جمعيته الثقافية "الجاحظية"، ومازال أدبه وذكراه حيين إلى اليوم في الأوساط الأدبية الجزائرية والعربية.

ملأ صاحب رواية ''اللاز'' الساحة الأدبية بكتاباته القيمة ونشاطه الحثيث في الصحافة وغيرها من المجالات الثقافية والسياسية كما كانت له اسهامات قيمة في النهوض بالأدب والثقافة الجزائرية من خلال "الجاحظية'' التي كان نشاطها ثريا

بندواتها وقراءاتها الأدبية وعروضها المختلفة إضافة إلى كونها المشجع الأول للشباب الموهوب في مجال الكتابة.

كان المرحوم حاضرا باستمرار في الجمعية ومكتبه لا يخلو من الزوار الذين كان يستقبلهم بابتسامته المعهودة وبقبعة "البيري" الشهيرة، وقد دفعه حبه للأدب إلى تأسيس أيضا مسابقة ''مفدي زكرياء'' المغاربية للشعر رغم أنه لم يبدع أبدا في الشعر على عكس ما كان عليه في القصة والرواية والمسرح.

ولد الطاهر وطار في 1936 بسوق أهراس (شرق الجزائر) وعاش في بيئة استعمارية لم يسمح فيها للأهالي سوى بقسط من التعليم الديني وهو ما جعله يلتحق بمدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام 1950 ليواصل دراسته بعدها بمدينة قسنطينة.

ومع اندلاع الثورة التحريرية عام 1954 سافر إلى تونس ودرس لمدة قصيرة بجامع الزيتونة وفي عام 1956 التحق بالثورة وانضم لصفوف جبهة التحرير الوطني وظل مناضلا فيها إلى غاية 1984 بعد أن أحيل على التقاعد المبكر وهو في السابعة والأربعين بسبب قصته القصيرة المثيرة للجدل "الزنجية والضابط".

وخلال إقامته بتونس شارك الراحل في تأسيس العديد من الجرائد التونسية وقد عمل أيضا في يومية "الصباح" التي نشر بها قصته الأولى "الحب الضائع" التي فتحت له الطريق للشهرة، كما اشتغل بمجلة "الفكر" التي نشر بها مسرحيتيه الوحيدتين "الهارب" و"على الضفة الأخرى".

وبعيد رجوعه للوطن أسس في 1962 بقسنطينة أول أسبوعية في تاريخ الجزائر المستقلة تحت عنوان "الأحرار" ، وبعدها أطلق أسبوعية "الجماهير" ليؤسس بعدها في 1974 أسبوعية "الشعب الثقافي" التابعة لجريدة "الشعب" وقد كان مصير هذه الاصدارات الغلق من طرف السلطات.

وأما في التسعينيات فقد شغل الراحل لفترة قصيرة منصب مدير عام للإذاعة الجزائرية (1991ـ1992)، وقد أسس قبل هذا جمعية "الجاحظية" عام 1989 التي تحولت إلى منبر للكتاب والمثقفين في وقت كانت تعرف فيه الجزائر عنفا مسلحا أتى على الأخضر واليابس.

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يعد وطار من الأقلام المبدعة ولكن أيضا الثائرة والمتمردة وقد تجسد ذلك في أعماله الروائية السياسية منها والتاريخية والاجتماعية على غرار عمله الأشهر "اللاز" (1974) الذي انتقد فيه جوانبا من الثورة الجزائرية من الداخل، في حين حاكم في روايته "الزلزال" التي صدرت نفس العام النزعة الإقطاعية.

لقد ترك وطار بتجربته الأدبية الرائدة إرثا زاخرا لا يزال يحتاج إلى الدراسة والتثمين بعيدا عن أي حقد أو تقديس وأعماله التي أبهرت القراء والنقاد ترجمت إلى أكثر من عشر لغات بينها الإنجليزية والفرنسية والروسية.

"الزلزال" و"الحوات والقصر" و"العشق والموت في الزمن الحراشي" و"عرس بغل" و"الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" هي من أهم إبداعاته الروائية إضافة إلى "قصيدة في التذلل" التي كتبها على فراش المرض.

وأما في مجال القصة -التي بدأ بها مشواره الأدبي وهو في تونس- فتبرز من أعماله "الطعنات" و"الشهداء يعودون هذا الأسبوع" و"ودخان من قلبي".

وتم اقتباس العديد من أعماله في أفلام ومسرحيات منها "قصة نوة" (من المجموعة القصصية "دخان من قلبي") التي تحولت إلى فيلم تلفزيوني حصد عدة جوائز و"الشهداء يعودون هذا الأسبوع" التي حولت بدورها إلى مسرحية نالت الجائزة الأولى بمهرجان قرطاج الدولي.

وطار الذي ساهم بقوة في ترسيخ الأدب الجزائري الناطق بالعربية توج بالعديد من الجوائز الجزائرية والعربية أبرزها جائزة الشارقة لخدمة الثقافة العربية عام 2005 وجائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) للثقافة

العربية في نفس العام وكذا جائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للقصة والرواية في 2010.