ورشة اصلاح سوق الفن: العمل على تأسيس سوق فني حقيقي

الجزائر- تسعى ورشة إصلاح سوق الفن التي أنشئت مؤخرا في إطار تجسيد الإستراتيجية الثقافية الجديدة لوزارة الثقافة و الفنون الى "تأسيس سوق فني حقيقي بالجزائر و مساعدة الفنان على أداء عمله الإبداعي في بيئة و ظروف ملائمة كما اكده رئيسها المسرحي و السينوغراف حمزة جاب الله .

و يعتبر اصلاح الوضعية التي يعمل فيها الفنان لاسيما التشكيلي في ظل غياب سوق حقيقية للفن و فضاءات العمل و نقص المواد الضرورية للارتقاء بابداعاته من اولويات اللجنة التي عقدت منذ إنشائها جلستين و تتاهب لاجتماع ثالث حسب رئيسها .

واكد السيد جاب الله لواج اهمية "مرافقة الفنان في عمله و الارتقاء بفنه و تحقيق ذاته بتوفير جو ملائم من خلال تمكينه من التوفيق بين الجانبين الإبداعي و الاجتماعي .

و قامت الورشة خلال الجلستين بمسح للوضعية التي يعيشها الفنان في مجالي الفن التشكيلي و الموسيقى بمساهمة الفاعلين في الميدان الثقافي و الفني . و اكد السيد جاب الله في هذا السياق ان الورشة "مفتوحة لكل الفنانين للمساهمة في تأسيس خلايا تفكير ستعمل "على النهوض بالقطاع و الارتقاء به " داعيا كل الفنانين الى الانخراط في المنظومة و في الإدارة للاطلاع على القوانين المتعلقة بعملهم و حماية حقوقهم الاجتماعية.

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يعد المنظور الاقتصادي للثقافة من بين مهام الورشة التي عليها البحث عن "اليات عمل جديدة تسمح بوضع المنتوج الثقافي والفني في المنظومة الاقتصادية استنادا لميكانيزمات السوق لتسهيل "تسويق" المنتوج الفني و تاكيد قيمة الفنان و ثمن إبداعاته "حسب كما اكد رئيس الورشة .

و اضاف ان الورشة ستعمل على "مساعدة الفنان في حل مشاكله الاجتماعية وخلق تعاون و شراكة مع وزارات لها علاقة بالمجال مثل الصناعة والصغيرة و المتوسطة و الناشئة و كذا السعي الى تحقيق اصلاح جذري للمنظومة الجبائية لحلحلة الركود في سوق الفن ".

كما شدد المتحدث على اهمية تربية الناشئة على "الذوق الفني و ادراك قيمة و اصالة الفن الجزائري ليصبح هذا الاخير جزء من حياته خاصة عندما يتعلق الأمر بالمقتنيات و الديكور الخاص بالبيت و مقر العمل".و اشار ايضا في هذا السياق الى دور الدبلوماسية و رجال الاعمال في "الترويج" لهذه الابداعات الفنية الجزائرية خاصة اللوحات و الديكور التزييني و التحف .

و لرجال الاعمال ايضا كما قال دور في تشجيع الابداع بالمساهمة في تظاهرات ثقافية و فنية و الاستثمار في مشاريع اقتصادية لها صلة بالفن كأروقة العرض و ورشات الديكور الى جانب رعاية انتاجات سينمائية و مسرحية و مقابل ذلك "سيتفيد هؤلاء من تحفيزات و اعفاءات جبائية ".

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وسيمكن انتعاش سوق الفن المبدعين خاصة التشكيلين من بيع اعمالهم الفنية في الوطن وخارجه و ينعكس هذا الرواج على الارتقاء بالذوق الجزائري و تجسيد عادات اقتناء التحف و اللوحات ضمن استهلاك الجزائريين.

و ستعمل الورشة كذلك على تأسيس "النجم النموذج" او صناعة النجم الجزائري و هي من بين اهتمامات الاساسية لها لانه لا يمكن كما قال ان "نصل بالمنتوج الفني للسوق العالمية بدون هذا النجم النموذج و ذلك في كل الفنون" ليكون المبدع الجزائري في تواصل دائم مع جمهوره و متواجد باستمرار على المنصات و في الجرائد و غيرها من الوسائط "كما اكد.

و تتحفظ الورشة كما أوضح على بعض المسائل ذات الصلة بالبطاقية الإحصائية للفنانين التي يجب اعادة النظر في معايير تحديد الفنان الحقيقي .

و كشف في الختام عن اعداد مسودة اولية لاقتراحات و تصورات الورشة ستطرح في نهاية اوت على مختلف الفاعلين و الجمعيات التي تنشط في المجال الفني و الثقافي و الاكادميين لابداء اراءهم و ملاحضاتهم خلال 10 ايام .

واضاف السيد جاب الله انه بناء على الآراء المختلفة تصاغ المسودة النهائية في ختام شهر سبتمبر و ترفع للوزيرة للمصادقة عليها و ستبقى الورشة دائما مرافقة للفنانين و مشارعهم .

يذكر ان ورشة اصلاح سوق الفن تضم مجموعة من المختصّين والفاعلين في هذا المجال، مثل الفنان محمد روان، التّشكيلي عبد الكريم سرقوة ودليلة اورفلي مديرة المتحف الوطني للفنون.