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وفاة الفنان المسرحي موسى لكروت

  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 17:46     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
وفاة الفنان المسرحي موسى لكروت

سيدي بلعباس - توفي يوم السبت بسيدي بلعباس الممثل المسرحي الشاب موسى لكروت عن عمر يناهز 33 عاما, حسب ما علم لدى أقاربه.

وكان الفنان الراحل -وهو من مواليد 1986- ناشطا بارزا في الحركة المسرحية لسيدي بلعباس حيث عمل بالمسرح الجهوي للمدينة وقدم العديد من الأعمال كما تعاون مع العديد من المسارح والتعاونيات الجهوية.

ومثل لكروت في العديد من الأعمال المسرحية على غرار "القراب والصالحين" للمسرح الجهوي للعلمة و"الحي القديم" لهشام بوسهلة و "موسوساراما" للمسرح الجهوي لسعيدة بالإضافة إلى العمل الموجه للأطفال "بيبو ومدينة الأحلام".

كما شارك في العديد من المهرجانات على غرار المهرجان الوطني السابع للمسرح المحترف في 2012, وقد حاز حينها جائزة أحسن دور رجالي واعد عن مسرحية "ماذا ستفعل الآن؟".

آخر تعديل على السبت, 08 آب/أغسطس 2020 18:28
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وفاة الفنان المسرحي موسى لكروت
  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 17:46     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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