موسيقى: وفاة الملحن سعيد بوشلوش

الجزائر - توفي المؤلف والموزع الموسيقي سعيد بوشلوش ليلة أمس السبت بالجزائر العاصمة عن سن ناهز ال45 سنة بعد صراع طويل مع المرض، حسبما علم من أقاربه.

وبدأ اهتمام الفقيد بالموسيقى لدى التحاقه بصفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية حيث تعلم العزف على البيانو وبرزت موهبته و حسه الموسيقي ما لفت اليه أنظار مخرجي المسلسلات التلفزيونية و الاشهارات إضافة الى منتجي الأغاني العصرية و التي تفتقت فيها مواهبه و ابدع في العديد من المشاريع الفنية التي عرفت نجاحا واسعا.

وقد تربع المرحوم على عرش تأليف موسيقى شارات المسلسلات (الجنيريك) دون منازع ما بين سنوات 1990 و 2000 اضافة لمؤلفاته في المسرح.

ولحن الفقيد خلال مسيرته للعديد من الفنانين على غرار الشاب خالد، سيد احمد الحراشي، علاوة، كادير الجابوني و رشيد كسيلة كما له البومين "توندونس1 و2" إضافة إلى أغنية للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفولة ناهيك عن موسيقى العديد من المسرحيات.

أما عن الأعمال التلفزيونية التي لحن لها موسيقى الشارة و ابدع فيها نذكر على سبيل المثال الربيع الأسود (2006) و الامتحان الصعب (2007) وقلوب في صراع (2008) والذي نال بفضله الفنك الذهبي في 2009 إضافة الى مسلسل الذكرى الاخيرة (2010).