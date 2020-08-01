وفاة الممثل الجزائري-الفرنسي جمال بارك

الجزائر - توفي ليلة الخميس إلى الجمعة الممثل والمخرج المسرحي الجزائري-الفرنسي، جمال بارك عن عمر ناهز 54 سنة بعض صراع طويل مع المرض، حسبما أفاد به أقاربه على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعدما استقر بفرنسا، كان الفنان الراحل قد أدى أدوارا في عدة أعمال فنية على غرار فيلم "الوهراني" للمخرج الياس سالم، والمسلسلين "الخاوة 2" (2017) و"أولاد الحلال" (2019)، قبل أن يمثل آخر دور له في فيلم "حياة الآخرة" سنة 2020 "La vie d'après" للمخرج أنيس جعاد، وهو الآن في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وبعدما بدأ الكوميدي مشواره الفني في المسرح مؤديا عدة أدوار في مسرحيات القامة روبرت حسين وميشال جورج، برهن الراحل جمال بارك مواهبه بصفته ممثلا في السينما الفرنسية، ويكسب في جعبته حوالي 60 فيلما تلفزيونيا طويلا وقصيرا، وكذا في مسلسلات كثيرا ما مثل فيها دور "المغاربي" أو ابن "مهاجر" بحيث تفنن في أدائه.

ومنذ سنة 1999، لعب الفنان الراحل أدوارا في كبار الأفلام الفرنسية والأجنبية على غرار "ميونخ" للمخرج ستيفن سبلبرغ و"رجال أحرار" لاسماعيل فروخي و"العائدون" لروبن كامبيلو، إلى جانب فيلمي "إخوة أعداء" و"بعيدا عن الرجال" لدفيد أولهوفن، اللذين عرضا سنة 2014 بمناسبة الأيام السنيمائية بالجزائر العاصمة.

وفي سنة 2005، أخرج الفقيد مسرحية بعنوان "نوت ماي موليير" (ليس مولييري) قبل أن يخوض عام 2009 تجربة أخرى تحمل اسم "لوسيول"، علما أنه لطالما أبدع على الخشبة بين 1987 و2007.