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إصدار مخطط حماية وتثمين الموقع الأثري لمدينة هيبون

  أدرج يـوم : الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 15:05     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
إصدار مخطط حماية وتثمين الموقع الأثري لمدينة هيبون

الجزائر- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، مخطط لحماية وتثمين الموقع الأثري لمدينة هيبون و منطقة حمايته، يتضمن اثني عشر موقعا أثريا لهذا المتحف في الهواء الطلق في ولاية عنابة.

ويخص المرسوم، الذي وقعته وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، المواقع الأثرية لهيبون القديمة مثل مسرح هيبون، ومعبد الآلهة الاثني عشر، والفوروم وحيه، والسوق، وآثار الحمامات والأحياء الساحلية أو صهاريج المدينة.

وقد كلف مدير الثقافة بولاية عنابة، بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي البلدي، بتنفيذ و تسيير هذا المخطط.

اقرأ أيضا:      عنابة: مخطط دائم لحماية الموقع الأثري "هيبون" ...

للتذكير أن المواقع الأثرية لهيبون القديمة تكتسي أهمية كبيرة، حيث شهدت إنشاء متحف في عام 1968 يحتوي على مجموعة من حوالي 20000 قطعة.

آخر تعديل على الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 15:24
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إصدار مخطط حماية وتثمين الموقع الأثري لمدينة هيبون
  أدرج يـوم : الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 15:05     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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