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مريم مصراوة تشارك بفيلمها القصير في مهرجان فينيسيا الدولي

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 09:05     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرات
مريم مصراوة تشارك بفيلمها القصير في مهرجان فينيسيا الدولي

الجزائر- سيشارك الفيلم القصير "A fleur de peau" للمخرجة مريم مصراوة في الطبعة ال77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المزمع تنظيمه ما بين 2 و 12 سبتمبر القادم, حسبما اشار منظمو هذه التظاهرة على موقع الانترنت المخصص للمهرجان.

و سيتسابق فيلم "A fleur de peau" ضمن قسم "Orizzonti" إلى جانب عدة افلام اخرى على غرار "قطار الليل"  (السويد) و "آنيتا"  (الهند) الخ.

و يروي الفيلم خلال 15 دقيقة قصة سارة و هي شابة تحاول اعادة فهم علاقاتها بالآخرين و بنفسها بعد ان منعتها والدتها من قضم اظافرها لتكتشف انه يجب عليها من الآن فصاعدا الامتثال لقوانين جديدة لن تستطع فهمها.

من جهته سيعرض الفيلم الوثائقي "Meursault contre enquête" (مورصو يحقق) في اطار برنامج سوق التمويل و الذي يهدف الى ايجاد دعم مالي للمشاريع السينمائية عن طريق اقامة علاقات مهنية بين المتعاملين في المجال.

و سيستفيد مشروع فيلم "هاجر" لأنيس ساعد و "صولا" لصالح ايسعد من ورشة "Final cut in venice" و هي طريقة أخرى للبحث عن تمويل للأفلام في مرحلة ما بعد الانتاج.

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آخر تعديل على الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 09:51
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مريم مصراوة تشارك بفيلمها القصير في مهرجان فينيسيا الدولي
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 09:05     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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