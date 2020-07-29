Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزارة الثقافة: تنظيم شهر للتراث اللامادي خاص باللباس التقليدي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 18:00     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 19 مرات
وزارة الثقافة: تنظيم شهر للتراث اللامادي خاص باللباس التقليدي

الجزائر - أعلنت وزارة الثقافة و الفنون عن اطلاق شهر للتراث اللامادي مخصص للباس التقليدي موسوم ب "الايام الوطنية للباس الجزائري" سيقام بدء من 3 أوت المقبل و يمتد الى غاية الاسبوع الاول من سبتمبر تحت شعار "لباسي ذاكرتي و ثقافتي " حسب ما جاء اليوم الاربعاء في  بيان للوزارة .

و تسعى هذه الفعالية الثقافية التي تندرج في مشروع الوزارة الرامي الى المحافظة على التراث اللامادي في الجزائر الى رفع تحديات الجهود التي بذلت منذ 2003 في هذا الحقل واثراء ما تم انجازه و ذلك بإسهام من المختصين و الحرفيين و الجمعيات الفاعلة في الميدان حسب نفس البيان .

إقرأ أيضا:   بن دودة: الانطلاق في ترميم "مسجد الباشا" التاريخي بسيدي الهواري بعد الحجر

ويشمل برنامج التظاهرة محاضرات افتراضية اسبوعية حول موضوع التراث الثقافي اللامادي و مهرجان ثقافي للباس الجزائري بعنوان " في ذاكرة اللباس الجزائري ".

كما تنظم على هامش المهرجان مسابقتان حول "اقدم لباس تقليدي عائلي" و موضوع " تحديث اللباس التقليدي "الى جانب اطلاق بطاقات لتوصيف اللباس الجزائري و جرده و ذلك عبر مديريات الثقافة بكل الولايات .

و يشمل ايضا البرنامج ندوات تلفزيونية حول اللباس التقليدي في الجزائر بغرض اماطة اللثام عن الاجراءات المتخذة في ملف تسجيل عنصر تراثي جزائري باعتباره تراثا انسانيا لدى اليونسكو الى جانب مواضيع اخرى في هذا الشأن بمشاركة الجمعيات الثقافية الفاعلة في المجال و ايضا المختصين و التشكيلين و المحترفين .

آخر تعديل على الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 18:11
كلـمات مفتـاحيــة :
وزارة الثقافة: تنظيم شهر للتراث اللامادي خاص باللباس التقليدي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 18:00     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.29

عدة تدابير جبائية لدعم المؤسسات المتضررة من الأزمة الصحية

20.07.29

صحة: السيد بن بوزيد يستقبل ممثلي أربعة نقابات

20.07.29

عيد الأضحى: الجزائرية للطرق السيارة تجنيد مصالحها لضمان استمرارية الخدمة

20.07.29

تنصيب مراقب الشرطة أمحمد بطاش مديرا للوحدات الجمهورية للأمن

20.07.29

ارتفاع حركة نقل البضائع بميناء بجاية بنسبة 43ر7 % خلال السداسي الأول 2020

20.07.29

كوفيد-19 بمخيمات اللاجئين الصحراويين: تسجيل أول حالة وفاة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.28

تنصيب السيد حسان رابحي أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية

20.07.28

عدالة: أرضية إلكترونية جديدة تسمح للأشخاص بتقديم الشكاوى عن بعد

20.07.28

زيت الزيتون: الكشف عن نتائج المسابقة الوطنية "ابوليوس 2020"

20.07.28

الجزائر العاصمة: تدشين جسر جديد يربط بلديتي وادي شايح و بن غازي ببراقي  

20.07.28

السعودية "ملتزمة" بالتنسيق مع الجزائر للوصول الى تسوية سلمية للازمة الليبية

20.07.28

رئيس المجلس الدستوري يعقد غدا الأربعاء جلسة عمل مع الخبير الدستوري الفرنسي دومنيك روسو