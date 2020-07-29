وزارة الثقافة: تنظيم شهر للتراث اللامادي خاص باللباس التقليدي

الجزائر - أعلنت وزارة الثقافة و الفنون عن اطلاق شهر للتراث اللامادي مخصص للباس التقليدي موسوم ب "الايام الوطنية للباس الجزائري" سيقام بدء من 3 أوت المقبل و يمتد الى غاية الاسبوع الاول من سبتمبر تحت شعار "لباسي ذاكرتي و ثقافتي " حسب ما جاء اليوم الاربعاء في بيان للوزارة .

و تسعى هذه الفعالية الثقافية التي تندرج في مشروع الوزارة الرامي الى المحافظة على التراث اللامادي في الجزائر الى رفع تحديات الجهود التي بذلت منذ 2003 في هذا الحقل واثراء ما تم انجازه و ذلك بإسهام من المختصين و الحرفيين و الجمعيات الفاعلة في الميدان حسب نفس البيان .

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ويشمل برنامج التظاهرة محاضرات افتراضية اسبوعية حول موضوع التراث الثقافي اللامادي و مهرجان ثقافي للباس الجزائري بعنوان " في ذاكرة اللباس الجزائري ".

كما تنظم على هامش المهرجان مسابقتان حول "اقدم لباس تقليدي عائلي" و موضوع " تحديث اللباس التقليدي "الى جانب اطلاق بطاقات لتوصيف اللباس الجزائري و جرده و ذلك عبر مديريات الثقافة بكل الولايات .

و يشمل ايضا البرنامج ندوات تلفزيونية حول اللباس التقليدي في الجزائر بغرض اماطة اللثام عن الاجراءات المتخذة في ملف تسجيل عنصر تراثي جزائري باعتباره تراثا انسانيا لدى اليونسكو الى جانب مواضيع اخرى في هذا الشأن بمشاركة الجمعيات الثقافية الفاعلة في المجال و ايضا المختصين و التشكيلين و المحترفين .