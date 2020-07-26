الفيلم الصامت "سينابس" للمشاركة في مهرجان السينما "افريقيا" بلوزان

تيارت- تم انتقاء الفيلم القصير الصامت "سينابس" لمخرجه نور الدين زروقي رسميا للمشاركة في الطبعة الخاصة صيف 2020 لمهرجان السينما "افريقيا" الذي سيقام بمدينة لوزان السويسرية من 20 إلى 23 أغسطس القادم، بعد تأجيل الطبعة ال15 إلى العام المقبل، حسبما أفاد به منتج الفيلم ومسير مؤسسة سينما الشباب.

وأوضح عبد الحليم حافظ زروقي أنه تم انتقاء رسميا الفيلم القصير الصامت "سينابس" الذي أنتجته مؤسسة سينما الشباب وأخرجه نور الدين زروقي في هذه الطبعة الخاصة للمهرجان بلوزان بعد أن تم تأجيل الطبعة 15 للمهرجان نتيجة الوضع الصحي العالمي الراهن إلى العام المقبل، مشيرا الى أن هذه الطبعة "الخاصة" ستنظم بشكل بصفة استثنائية من خلال المشاركة عن بعد وذلك عبر التواصل الالكتروني.

ويتنافس فيلم "سينابس" مع أفلام أخرى منها "بيك نعيش" للمخرج التونسي مهدي برصواي و"ليل خارجي" للمخرج المصري أحمد عبد الله السيد و"ليلة سعيدة" لغاني أنتوني انتي و" حدث ذات مرة على القهوة " للمخرجة المصرية نهى عادل و"نهاية العالم" للمخرج الجنوب إفريقي ميكل مثيوس و"سواح" للمصري أدلف الأصالة، حسبما تم الإعلان عنه في الموقع الرسمي لمهرجان سينما إفريقيا.

يذكر أن فيلم سينابس فاز بجائزة "النعامة الذهبية" في المسابقة الدولية لمهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير الذي نظم من 23 إلى 27 أكتوبر الماضي بموريتانيا كما شارك في مهرجان وجدة للفيلم المغاربي ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وتدور قصة هذا الفيلم الذي تم إنتاجه سنة 2018 حول سلوكات متناقضة لركاب حافلة والناتجة عن عدم التواصل الإيجابي بينهم ما يؤدي إلى تكوين أفكار خاطئة عن بعضهم البعض علما أن هذا العمل السينمائي قد عرف مشاركة 34 ممثلا من ولاية تيارت أغلبهم يمثلون للمرة الأولى.

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و تعكف المؤسسة المنتجة لفيلم "سينابس" على إنتاج العديد من الأفلام منها "ليس بعد" و"ردة فعل" اللذان سيعرضان قريبا ويشكلان اضافة إلى رصيد الأفلام السينمائية والوثائقية للمؤسسة منها "مسيرة شعب" حول تاريخ الجزائر و"تحت سماء الجزائر" حول مسيرة الفنان الشهيد علي معاشي والحائزة على المرتبة الأولى في المهرجان الوطني للسمعي البصري بأم البواقي سنة 2003 وغيرها.