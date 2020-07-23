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البليدة: وفاة الفنان الحاج علي متيجي, أحد أعمدة الموسيقى الأندلسية

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 18:33     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات

البليدة - توفي اليوم الخميس أحد أعمدة الموسيقى الأندلسية الحاج علي المتيجي بمنزله العائلي بمدينة البليدة عن عمر ناهز ال85 سنة بعد صراع مع مرض عضال, حسبما علم اليوم الخميس من محيطه العائلي.

وتمتد المسيرة الفنية للفنان الراحل التي بدأها منذ الطفولة لنحو 75 سنة بحيث تتلمذ على يد كبار أساتذة الموسيقى الأندلسية بالبليدة والجزائر العاصمة ما خوله من أن يكون عضوا بالأوركسترا الموسيقية لدار الإذاعة والتلفزيون سنة 1965 رفقة الرعيل الأول من الفنانين والموسيقيين الجزائريين.

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كما واصل مشاوره الفني كعازف على آلة الكمان ومؤدي للطرب الأندلسي الأصيل لمدة تزيد عن نصف قرن من العطاء الفني تخلله مشاركات عديدة في مهرجان وتظاهرات فنية داخل وخارج الوطن.

آخر تعديل على الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 19:59
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البليدة: وفاة الفنان الحاج علي متيجي, أحد أعمدة الموسيقى الأندلسية
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 18:33     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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