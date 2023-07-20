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مؤتمر افتراضي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في 28 يوليو

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 08:35     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 19 مرات
مؤتمر افتراضي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في 28 يوليو

الجزائر - ستعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) يوم 28 يوليو القادم  مؤتمرا دوليا افتراضيا حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية،حسبما افادت به المنظمة في بيان لها على موقعها الالكتروني.

وسيتم التطرق هذا الاجتماع الافتراضي الذي يشارك فيه  الوزراء المعنيين بالثقافة و الآثار في عدد من دول العالم الإسلامي الى الوضع الراهن للاتجارغيرالمشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، من حيث حجم السرقات والتهريب والنقل، وتجارب بعض الدول الأعضاء بالإيسيسكو في مجال مكافحة هذه الجريمة، والوسائل الجديدة للاتجار في الممتلكات الثقافية.

وسيناقش ايضا الاجتماع  التحديات التي تواجه مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، خاصة منها استحداث أسواق ووسائل جديدة مثل التجارة الإلكترونية وصعوبة وعدم كفاية الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية في هذا المجال.

ومن المقرر أن يصدر المؤتمر "إعلان الإيسيسكو التوافقي" لحماية الممتلكات الثقافية والحد من سرقتها ونقلها والاتجار غير المشروع بها.

و حذرت منظمة الامم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة (اليونسكو) من عمليات احتيال واتجارغير مشروع بالممتلكات الثقافية الافريقية باستخدام وثائق مزورة.

آخر تعديل على الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 08:59
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مؤتمر افتراضي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في 28 يوليو
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 08:35     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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