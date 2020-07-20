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المسرح الوطني الجزائري يدعو للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 08:37     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر - وجه المسرح الوطني الجزائري، محي الدين بشطارزي دعوة للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي بهدف اعادة بعث نشاط رواقه الفني على غرار جميع برامجه الافتراضية الرامية للإبقاء على نشاط ثقافي خلال فترة الحجر الصحي المقررة في اطار مواجهة جائحة كوفيد-19، حسبما جاء في الموقع الالكتروني للمسرح الوطني.

ويوضح ذات المصدر أنه على الراغبين في المشاركة في هذا المعرض الجماعي المعنون "اللقاء" ارسال سيرتهم الذاتية و صور اربعة اعمال لهم ما بين 2 و 10 سبتمبر الى العنوان الالكتروني التالي "عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.".

وسيتم دراسة الملفات المرسلة بحيث سيتم اعلام الفنانين الذين تم اختيار بتاريخ تنظيم المعرض.

و منذ شهر مارس الفارط، قام المسرح الوطني بتحويل جميع نشاطاته الى الشبكة العنكبوتية ببرنامج مخصص سيما لعرض مسرحيات و "منتدى المسرح" الذي يتطرق الى مختلف المسائل التي لها صلة بممارسة الفن الرابع.

كلـمات مفتـاحيــة :
المسرح الوطني الجزائري يدعو للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 08:37     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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