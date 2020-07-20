المسرح الوطني الجزائري يدعو للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي

ويوضح ذات المصدر أنه على الراغبين في المشاركة في هذا المعرض الجماعي المعنون "اللقاء" ارسال سيرتهم الذاتية و صور اربعة اعمال لهم ما بين 2 و 10 سبتمبر الى العنوان الالكتروني التالي "عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.".
وسيتم دراسة الملفات المرسلة بحيث سيتم اعلام الفنانين الذين تم اختيار بتاريخ تنظيم المعرض.
و منذ شهر مارس الفارط، قام المسرح الوطني بتحويل جميع نشاطاته الى الشبكة العنكبوتية ببرنامج مخصص سيما لعرض مسرحيات و "منتدى المسرح" الذي يتطرق الى مختلف المسائل التي لها صلة بممارسة الفن الرابع.