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رئيس الجمهورية يمنح وسام عشير من مصف الاستحقاق الوطني لكل من عثمان عريوات وقدور درسوني

  أدرج يـوم : الأحد, 19 تموز/يوليو 2020 21:53     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 41 مرات
رئيس الجمهورية يمنح وسام عشير من مصف الاستحقاق الوطني لكل من عثمان عريوات وقدور درسوني

الجزائر - وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسيين نشرا بالجريدة الرسمية رقم 40 تضمنا منح وسام من درجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني للممثل عثمان عريوات و لشيخ أغنية المالوف، قدور درسوني المتوفي مؤخرا.

وتضمن المرسوم رقم 20-169 منح وسام من درجة عشير من مصف الاستحقاق الوطنيللممثل عثمان عريوات المعروف بأدواره في أفلام  مثل "ملحمة الشيخ بوعمامة"(1983) و "عايلة كي الناس" (1992) والطاكسي المخفي (1989) وكرنفال في دشرة (1994).

كما منح الرئيس تبون وسام من درجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاةلشيخ المالوف قدور درسوني الذي توفي شهر أبريل الفارط عن عمر بلغ 93 سنة.

و قد كرس محمد درسوني, المدعو قدور درسوني, جل حياته لتدريس المالوف بمعهد قسنطينة حيث أطلق عليه اسم "مكون الأجيال" إذ أمضى أزيد من 70 عاما من عمره في تدريس هذه الطبع الموسيقي.

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رئيس الجمهورية يمنح وسام عشير من مصف الاستحقاق الوطني لكل من عثمان عريوات وقدور درسوني
  أدرج يـوم : الأحد, 19 تموز/يوليو 2020 21:53     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 41 مرة   شارك

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