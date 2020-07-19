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"ملح جل المنسيات" لياسمينة خضرا قريبا في المكتبات

  أدرج يـوم : الأحد, 19 تموز/يوليو 2020 09:40     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرات
&quot;ملح جل المنسيات&quot; لياسمينة خضرا قريبا في المكتبات

 الجزائر - من المنتظر أن تصدر الرواية الجديدة "ملح جل المنسيات"،  "Le sel de tous les oublis"،  للمؤلف ياسمينة خضرا قريبا في الجزائر وعدة بلدان أخرى، حسبما أفاد به الأديب في منشور له على الفايسبوك.

وحسب الكاتب فإنه من المنتظر أن تصدر الرواية التي تحمل عنوان "ملح جل المنسيات" في الـ 20 غشت القادم لدى دار القصبة للنشر والتوزيع وكذا في كل من فرنسا وسويسرا وبلجيكا.

وتحكي الرواية، حسب الملخص الذي نشره المؤلف، قصة آدم نايت قاسم، المعلم الذي لم يتحمل الفراغ الذي تركته زوجته بعد رحيلها، فهجر تلاميذه وراح يصول ويجول في كل الاتجاهات.

وها هي الصدف تطبع دربه، موسيقار كفيف يردد أناشيد روحانية، كبار قوم متبصرين، بائسون يتماثلون للشفاء وبعض الساذجين، كلهم يحيلون به دوما إلى الخلاص الذي يرفض أن يؤمن به، إلى أن غاص في إحدى المرات في عاداته القديمة.

وهكذا يبعث المؤلف ياسمينة خضرة على "التأمل في الامتلاك والانفصال، الحرمان والاحتقار، وعلى المكانة التي تشغلها النساء في الذهنيات المنهارة من خلال رحلات شرير كئيب".

للإشارة فإن ياسمينة خضرة يعتبر أحد الروائيين الناطقين باللغة الفرنسية غزيري العطاء والأكثر قراءة في المغرب وأوروبا، بحيث لا يزال ينشر كتبه منذ أكثر من 25 سنة ويحمل في جعبته حوالي 30 رواية مترجمة إلى أكثر من 40 لغة.

ولقد تم تكريم مؤلف "موريتوري" سنة 1997 و"ليلة التائب الطويلة" سنة 2010 و"ليلة الريس الأخيرة" سنة 2015 و"اعتداء في حق سارة إيكر" سنة 2019، عدة مرات في اسبانيا وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية.

آخر تعديل على الأحد, 19 تموز/يوليو 2020 10:10
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"ملح جل المنسيات" لياسمينة خضرا قريبا في المكتبات
  أدرج يـوم : الأحد, 19 تموز/يوليو 2020 09:40     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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