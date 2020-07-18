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تيارت: وفاة الفنان عبد الرحمان ياموني اثر إصابته بوباء كورونا

  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 17:14     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرات

تيارت - توفي الفنان عبد الرحمن ياموني، الملقب "ببوعجاج الصغير"، وهو أحد أعمدة الأغنية الشعبية بولاية تيارت، أمس الجمعة اثر إصابته بوباء كورونا، عن عمر ناهز 57 سنة، حسبما أفادت به اليوم السبت مصالح المديرية الولائية للصحة والسكان.

وذكر ذات المصدر أن "الفنان عبد الرحمن ياموني توفي إثر تدهور حالته الصحية بعد اصابته بوباء كورونا حيث كان يتلقى العلاج بالمنزل منذ حوالي أسبوعين".

وكان الفنان عبد الرحمن ياموني، رئيسا لجمعية الموسيقى الشعبية "نسيم الهضاب" ومنظم مهرجان الأغنية الشعبية "ليالي تيارت" خلال الطبعتين السابقتين، التي حضرهما العديد من شيوخ الأغنية الشعبية مثل عبد القادر شاعو ومهدي طماش ونور الدين بن عطية.

وذكرت مديرية الثقافة أن الساحة الفنية "فقدت بوفاة الفنان ياموني أحد ركائز الفن والموسيقى والأغنية الشعبية".

وكان الفنان الراحل عبد الرحمن ياموني مولعا منذ صغره بالموسيقى الشعبية حيث كون فرقة من أبناء حيه بشارع "بوعبدلي بوعبدلي" بمدينه تيارت ضمت محمد رضا يحي والأخوين هروال عابد وعدة وغيرهم.

وظهر تأثر الفنان عبد الرحمن ياموني بالفنان الكبير معزوز بوعجاج إلى حد تلقيبه في الوسط الفني المحلي باسم "بوعجاج الصغير"و كانت فرقته تعيد قصائد الشاعر لخضر بن خلوف.

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تيارت: وفاة الفنان عبد الرحمان ياموني اثر إصابته بوباء كورونا
  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 17:14     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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