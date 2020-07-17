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قسنطينة: الفنان التشكيلي عمار علالوش في ذمة الله

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 14:39     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرات
قسنطينة: الفنان التشكيلي عمار علالوش في ذمة الله

قسنطينة - انتقل إلى رحمة الله ليلة الخميس إلى الجمعة بقسنطينة الفنان التشكيلي، عمار علالوش، عن عمر ناهز 81 سنة، حسب ما علم من عائلة الفقيد.

و تلقى عمار علالوش المولود بالميلية بولاية جيجل سنة 1939 دراساته في المجال الفني بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة و درس على مدار سنوات بمدرسة الفنون الجميلة بقسنطينة.

و قد خلف الفنان التشكيلي المعروف الذي كان يحلم بإنشاء "فضاء ثقافي مغاربي و أفريقي من أجل فهم أفضل للفن" في رصيده بعد وفاته عديد الأعمال الفنية و جيلا ساهم في تكوينه. 

و شارك عمار علالوش الذي تألق على الصعيدين الوطني و الدولي طوال مسيرة فنية حافلة في عدة معارض بالجزائر و في عديد الدول.

و سيوارى جثمان الفقيد بالمقبرة المركزية عقب صلاة الظهر.  

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: الفنان التشكيلي عمار علالوش في ذمة الله
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 14:39     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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