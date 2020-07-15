عرض فيلم "ابو ليلى" لأمين سيدي بومدين في دور السينما بفرنسا ابتداء من اليوم

و قد ذكر المزع "ايفو توزيع" انه سيتم عرض فيلم "ابو ليلى " للجمهور العريض في اربعة قاعات سينمائية بالعاصمة الفرنسية باريس و حوالي 40 قاعة اخرى في المدن الكبرى بفرنسا مع تحديد عدد الرواد و مراعاة صارمة لإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا .
فيلم "ابوليلى" (140 دقيقة)هو انتاج مشترك جزائري ، فرنسي ،قطري يتناول الاحداث المأسوية التي عرفتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي من خلال قصة شابين هما سمير (سليمان بن واري) ولطفي الذي قام بإدائه الفنان الكبير الياس سالم و يعملان على مطاردة الارهابي "ابوليلى" عبر الصحراء. و تدور احداث الفيلم على طريقة الافلام البوليسية حيث يقوم المخرج باستكشاف اثر الكبير للعنف و الصدمات على المجتمع .
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بعدد تجربتين في الفيلم القصير من خلال "غدا الجزائر العاصمة "و " الجزيرة " قام المخرج يقدم المخرج امين سيدي بومدين اول عمل روائي طويل " ابو ليلى" الذي عرف نجاحا كبيرا و فاز في 2020 بجائزة النقد لمهرجان "دا" السينمائي لبرشلونة باسبانيا بعد حضور مميز في 2019 في الدورة ال 72 من مهرجان "كان" حيث عرض خانة" اسبوع النقد" .
كما عرض الفيلم ايضا في مهرجانات بالبوسنة و تونس و بلجيكا و ايطاليا و كذا مصر .و فاز الممثل و المخرج الجزائري الياس سالم بجائزة احسن ممثل عن دوره في "ابو ليلى" في الدورة ال30 من ايام قرطاج السينمائية بتونس في 2019 .