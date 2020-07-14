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اجتماع لبحث سبل مرافقة الفنانين في ظل الحجر الصحي  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 17:52     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات
اجتماع لبحث سبل مرافقة الفنانين في ظل الحجر الصحي  

الجزائر - ترأست وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا ضم مدراء بعض المؤسسات تحت الوصاية لبحث سبل مرافقة الفنانين في الظرف الاستثنائي  للحجر الصحي، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وأسدت السيدة بن دودة خلال هذا الاجتماع -الذي حضرته ايضا إطارات من الوزارة -- تعليمات  بغرض الشروع في "تسطير وتنفيذ برامج متكاملة" بين المؤسسات الثقافية ودعتها إلى "توظيف قدراتها" لتمكين الفنانين من تسجيل أعمال غير مسبوقة، لبثها في المنصات الإلكترونية المعتمدة، مقابل الاستفادة من مستحقات مالية "مناسبة".

وألحت الوزيرة على ضرورة "منح الفرصة للفنانين والمبدعين لاسيما للفئة الأكثر تضررا بالوضعية الحالية، كما دعت إلى تنظيم إقامات إبداعية محدودة بشرط احترام القواعد الصحية المعتمدة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

ويأتي هذا الإجراء في سياق المتابعة الميدانية الدورية من قبل وزارة الثقافة والفنون لانشغالات الفنانين ولظروفهم المهنية و الاجتماعية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 18:01
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اجتماع لبحث سبل مرافقة الفنانين في ظل الحجر الصحي  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 17:52     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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اجتماع لبحث سبل مرافقة الفنانين في ظل الحجر الصحي  

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