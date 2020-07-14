وزيرة الثقافة تتباحث مع الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة حول سبل تعزيز التعاون البيني

واتفق الطرفان خلال هذا اللقاء -المقام في إطار "التنسيق الحكومي"- على "خلق ديناميكية ثقافية مؤسساتية" من خلال الانفتاح على المؤسسات المصغرة في المجال الثقافي و"تحفيز الشباب على تجسيد أفكارهم" بمساعدتهم على دخول عالم المؤسسات المصغّرة في شتّى المجالات الثقافية المتاحة.
وأمرت السيدة بن دودة مصالحها -في هذا الإطار- بتشكيل "فوج عمل" على مستوى وزارة الثقافة والفنون "للتحضير لإطلاق المشروع" و"لاستقبال ترشيحات الشباب" الراغبين في إحداث مؤسسات مصغّرة في المجالات الثقافية.
اقرأ أيضا: بن دودة: "إعادة فتح المؤسسات الثقافية" القرار يعود للحكومة