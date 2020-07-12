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وفاة مدير الثقافة لولاية تيسمسيلت

  أدرج يـوم : الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 15:32     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرات
وفاة مدير الثقافة لولاية تيسمسيلت

تيسمسيلت - انتقل إلى رحمة الله اليوم الأحد مدير الثقافة لولاية تيسمسيلت بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج بونعامة، محمد داهل، عن عمر ناهز 55 سنة اثر وعكة صحية، حسبما علم لدى إطارات ذات المديرية.

وأوضح ذات المصدر، لـ/وأج، بأن الفقيد المولود سنة 1965 بمدينة لرجام (تيسمسيلت) يشغل منصب مدير ولائي للثقافة منذ سنة 2011 وهو خريج المدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام (الجزائر العاصمة).

وأشرف الراحل خلال فترة توليه لمنصب مديرا للثقافة بالولاية، على تنظيم سبع طبعات للمهرجان الوطني للشعر الشعبي والأغنية البدوية فضلا على إيلاء أهمية كبيرة بمجال التراث المادي الذي تزخر به الجهة من خلال العمل على تثمين والمحافظة على المواقع الأثرية المصنفة ضمن القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية على غرار حصن "تازا" ببلدية برج الأمير عبد القادر.

كما سبق للراحل أن اشتغل كمراسل صحفي بمجلة "صدى الونشريس" التي كان أحد مؤسسيها.

وسيوارى الفقيد الثرى بعد صلاة عصر اليوم الأحد بمقبرة "الحاج أحمد" ببلدية لرجام مسقط رأسه.

آخر تعديل على الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 16:00
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وفاة مدير الثقافة لولاية تيسمسيلت
  أدرج يـوم : الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 15:32     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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