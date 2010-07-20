كوفيد-19: استفادة أزيد من 2700 فنان من إعانة مالية

وأوضح الديوان في بيان له نشر عبر صفحته على الفايسبوك أنه تم إحصاء الى غاية تاريخ 8 جويلية من السنة الجارية 2795 فنان، مشيرا إلى أن مستحقات الفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم جراء تفشي وباء فيروس كورونا تم "دفعها عبر حسابات بنكية".
وذكر الديوان أنه تم إحصاء "5517" مسجلا عبر الأنترنيت و"1084" عبر التسجيل المباشر والفاكس في إطار الإعانات التي أعلنت عنها في أبريل الماضي وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة.
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وتتطلب العملية -- يضيف البيان-- "دراسة" و"مراجعة" ملفات حسب ما تنص عليه القوانين المنظمة للديوان، مطمئنا الفنانين المسجّلين الذين أودعوا ملفاتهم أنّها تحظى بـ "العناية والمتابعة التي تحتاج وقتا وجهدا" .
ويحصي الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة قرابة 24 ألف فنان ومؤلف عضو، حسب الحصيلة الأخيرة لسنة 2019.