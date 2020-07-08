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تنصيب لجنة تقييم الأعمال المرشحة لجائزة "علي معاشي" للمبدعين الشباب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 19:14     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
تنصيب لجنة تقييم الأعمال المرشحة لجائزة &quot;علي معاشي&quot; للمبدعين الشباب

الجزائر - أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، السيدة مليكة بن دودة يوم الأربعاء، على تنصيب لجنة تقييم الأعمال المرشحة لجائزة "علي معاشي" للمبدعين الشباب، حسب بيان لوزارة الثقافة.

وتتكون هذه اللجنة التي يترأسها الأستاذ الجامعي و الكاتب والمخرج المسرحي عبد الحليم بوشراكي من 12 عضوا، من بينهم الشاعرة والكاتبة جميلة طلباوي، الفنان التشكيلي والخطاط الطيب العيدي، الأستاذ الجامعي والمتخصص في السينما والسمعي البصري أحمد شريكي، المنتج والمخرج السينمائي مؤنس خمار، الممثل طاهر زاوي، الموسيقار وقائد الأوركسترا لطفي سعيدي والباحثة المتخصصة في تقنيات التلقي في فنون العرض، الدكتورة نوال فراحتية.

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ودعت وزيرة الثقافة و الفنون أعضاء اللجنة إلى الخروج عن الطرق التقليدية في تقييم الأعمال، مؤكدة على ضرورة وضع تصورات جديدة وتقديم اقتراحات للنهوض بالإبداع الفني في الجزائر من خلال صقل المواهب الشبابية.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 19:34
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تنصيب لجنة تقييم الأعمال المرشحة لجائزة "علي معاشي" للمبدعين الشباب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 19:14     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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