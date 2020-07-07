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تنصيب محمد يحياوي رئيسا للجنة المتخصصة في اعانة الفنون و الآداب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 18:27     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات
تنصيب محمد يحياوي رئيسا للجنة المتخصصة في اعانة الفنون و الآداب

الجزائر - تم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب محمد يحياوي رئيسا للجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب، حسبما افاد به بيان لوزارة الثقافة و الفنون.

وجرت مراسم تنصيب أعضاء اللجنة المتخصصة التابعة للصندوق الوطني للصناعة السينماتوغرافية و تقنياتها و الآداب و الفنون بحضور وزيرة الثقافة و الفنون، السيدة  مليكة بن دودة.

و الى جانب رئيس اللجنة، محمد يحياوي-- وهو المدير الحالي للمسرح الوطني الجزائري محي بشطارزي-- تتكون هذه الهيئة التي تعنى بدراسة طلبات الاعانة المتعلقة بالمسرح و الموسيقى و الكتاب و الفنون التشكيلية من خمسة عشر (15) عضوا من بينهم  فنانين و كتاب و جامعيين.

و من بين اعضاء هذه اللجنة المتخصصة نذكر الاستاذ المتخصص في الفنون الدرامية ابراهيم اسماعيل و الاستاذ بالمعهد الوطني العالي للموسيقى جمال سنوسي و الفنانة التشكيلية كنزة بورنان و والمصممة الكوريغرافية فاطمة الزهراء ناموس و الكاتب مصطفى حركات و الروائي سمير قاسيمي.

واكدت الوزيرة بهذه المناسبة على ضرورة "اضطلاع اللجنة بدورها وفق ما يمليه عليها القانون و بما تقتضيه المسؤولية في منح الاعانات لمستحقيها".

كما شددت السيدة بن دودة -يضيف البيان- على أهمية "انتقاء الاعمال المستحقة بكل موضوعية" بعد دراسة متأنية لكل المشاريع الفنية المعروضة بغرض "مواكبة الاعمال الهادفة" و مرافقة المواهب و كل الفاعلين في الساحة الثقافية و الفنية بما يساهم في ترقية الانتاج الثقافي الوطني.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب محمد يحياوي رئيسا للجنة المتخصصة في اعانة الفنون و الآداب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 18:27     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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