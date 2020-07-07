عرض فيلم "بابيشا" للمخرجة مونية مدور في مهرجان الفيلم العربي التاسع بسيول

ويأتي عرض "بابيشا" بمدينة سيول (عاصمة كوريا الجنوبية) ومدينة بوسان (جنوب شرق كوريا) ضمن برنامح "فوكوس 2020: الحاضر والمستقبل لمخرجات السينما العربيات" الى جانب الفيلم الوثائقي "17" للمخرجة الاردنية وداد شافاكوج (2017) و أفلام تم انتاجها سنة 2019 لا سيما فيلم "حلم نورة" للمخرجة التونسية هند بوجمعة و فيلمي "ميزان" و "المرشح المثالي" للمخرجتين السعوديتين شهد امين و هيفاء المنصور.
و يتطرق فيلم "بابيشا" الذي يدوم 90 د الى يوميات مجموعة من الشابات الجزائريات خلال تسعينيات القرن الماضي من خلال قصة طالبة كانت تتطلع لان تصبح مصممة ازياء تبيع اعمالها في الملاهي الليلية.
و يتقاسم أدوار هذا الفيلم كل من سمير الحكيم و شيرين بوتلة و اميرة هيلدة و زهرة دومانجي.
و نال الفيلم الاول للمخرجة مونية مدور، التي هي ابنة المخرج الراحل عزالدين مدور، العديد من الجوائز في مهرجانات السينما بعدة دول عربية لا سيما بفرنسا و مصر.
و يهدف مهرجان الفيلم العربي بسيول وهو تظاهرة غير تنافسية الى تسليط الضوء على الانتاج السينماتوغرافي للبلدان العربية.