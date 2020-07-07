عرض فيلم "بابيشا" للمخرجة مونية مدور في مهرجان الفيلم العربي التاسع بسيول

الجزائر - سيتم عرض الفيلم الروائي الطويل "بابيشا" للمخرجة مونية مدور خلال مهرجان الفيلم العربي التاسع بسيول (كوريا الجنوبية) المقرر من 16 الى 21 يوليو، حسبما اعلن عنه المنظمون في الموقع الرسمي للمهرجان.

ويأتي عرض "بابيشا" بمدينة سيول (عاصمة كوريا الجنوبية) ومدينة بوسان (جنوب شرق كوريا) ضمن برنامح "فوكوس 2020: الحاضر والمستقبل لمخرجات السينما العربيات" الى جانب الفيلم الوثائقي "17" للمخرجة الاردنية وداد شافاكوج (2017) و أفلام تم انتاجها سنة 2019 لا سيما فيلم "حلم نورة" للمخرجة التونسية هند بوجمعة و فيلمي "ميزان" و "المرشح المثالي" للمخرجتين السعوديتين شهد امين و هيفاء المنصور.

و يتطرق فيلم "بابيشا" الذي يدوم 90 د الى يوميات مجموعة من الشابات الجزائريات خلال تسعينيات القرن الماضي من خلال قصة طالبة كانت تتطلع لان تصبح مصممة ازياء تبيع اعمالها في الملاهي الليلية.

و يتقاسم أدوار هذا الفيلم كل من سمير الحكيم و شيرين بوتلة و اميرة هيلدة و زهرة دومانجي.

و نال الفيلم الاول للمخرجة مونية مدور، التي هي ابنة المخرج الراحل عزالدين مدور، العديد من الجوائز في مهرجانات السينما بعدة دول عربية لا سيما بفرنسا و مصر.

و يهدف مهرجان الفيلم العربي بسيول وهو تظاهرة غير تنافسية الى تسليط الضوء على الانتاج السينماتوغرافي للبلدان العربية.