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فتح باب الترشيحات للمشاركة في الدورة 22 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 08:40     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرات
فتح باب الترشيحات للمشاركة في الدورة 22 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية

 الجزائر - أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج ‏المسرحية على موقعها الالكتروني عن فتح باب الترشيحات للمشاركة في  الدورة الثانية والعشرين (22) لهذه الأيام المزمع تنظيمها من ‏‏5 إلى 13 ديسمبر2020.

و وأضحت إدارة هذا المهرجان المفتوح أمام كل الهياكل المسرحية المحترفة من كل أنحاء العالم  أنه سيخصّص مسابقة رسمية ‏للأعمال المسرحية المحترفة التونسية والعربية والأفريقية ‏التى تم إنتاجها انطلاقا من سنة 2019 ولم تترشّح للدورة ‏‏21‏‎.‎

وعلى الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم مصحوبة بمطلب ترشح (يسحب من موقع الانترنت) والسيرة الذاتية للمؤلف والمخرج والممثلين والتقنيين مرفقة بصورهم وملخص العمل المسرحي المقترح إضافة إلى الملف الفني والتقني للعمل متضمنا المتطلبات الركحية وتحديد احتياجات الإضاءة والصوت وشهادة في تقديم العرض الأول مع صور فوتوغرافية للعمل المترشح علاوة على ملف صحفي يتضمن المتابعة النقدية والإعلامية للعمل وتسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية .

وترسل ملفات الترشح عبر البريد الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.  أو عن طريق البريد باسم المهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية: 16 مكرر نهج النمسا، البلفيدير، تونس1002.

بالنسبة للفرق الدّولية، تتكفل إدارة المهرجان بالإقامة الكاملة لعدد أقصاه (15 خمسة عشرة) عضوا من المشاركين فعليّا في العرض المقترح وتأمين التنقل الداخلي في حين تتحمل الفرقة المشاركة نفقات التنقّل الدولي  ذهابا وإيابا وشحن المعدّات الخاصة بالعرض.

إنّ لجنة انتقاء العروض التي سيتمّ إحداثها للغرض، وحدها المخوّلة لاختيار عروض المسابقة الرسمية والعروض الموازية من ضمن العروض المترشحة للمشاركة، ولها الحق في رفض أي عمل لا يتطابق مع قوانين المهرجان.

كما يحقّ لإدارة أيام قرطاج المسرحية برمجة أكثر من عرض للعمل المسرحي المشارك داخل تراب الجمهورية التونسية خلال مدة المهرجان.

للتذكير، أنشئت أيام قرطاج السنيمائية سنة 1983 حيث كانت تنظم مرتين في السنة قبل أن تصبح سنوية منذ 2015.

كلـمات مفتـاحيــة :
فتح باب الترشيحات للمشاركة في الدورة 22 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 08:40     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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