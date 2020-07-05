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فوز الكاتب الجزائري يوسف بعلوج بالمرتبة الأولى لجائزة كتارا لمسابقة القصة القصيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 19:41     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
فوز الكاتب الجزائري يوسف بعلوج بالمرتبة الأولى لجائزة كتارا لمسابقة القصة القصيرة

الجزائر - فاز الكاتب الجزائري يوسف بعلوج مؤخرا بقطر بالمرتبة الأولى لمسابقة القصة القصيرة للأطفال عن سيرة الرسول صلى الله عليه و سلم عن عمل ابداعي بعنوان "قدوتي ليس بطلا خارقا "و هو التتو يج الثاني  لهذا المبدع بعد حصوله في مايو الماضي على الدرع الفضي لجائزة قنبر الدولية لأدب الطفل بالعراق.

و صرح الكاتب لواج بخصوص اختياره  لهذا الموضوع قائلا: "في عالم تكاثرت فيه الشخصيات الخيالية، ربما من الأفضل أن تكون شخصية حقيقية بسيرة معروفة قدوة للأطفال". واشار ان هذه "القدوة  تقدم الإضافة بمقدرة بشرية لا بقوى سحرية خارقة".

و قال يوسف بعلوج عن تجربته في مجال الكتابة : "دائما ما أقول إن كل تجربة كتابة لها صعوباتها وتعقيداتها الخاصة، فالكتابة للطفل عموما ليست بالعمل الهين".

و اضاف انه حين  تجتمع شروط الكتابة عن شخصية عظيمة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، مع توجيه الكتابة للطفل، واختصار العمل  في 120 كلمة، يصبح الامر  "أكثر صعوبة و تعقيدا، لهذا أنا سعيد أني خضت هذا التحدي، وأسعد أني وفقت به".

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و تسرد هذه القصة المتوجة " تفرد واستقلالية رأي الطفل جاسم عن بقية أصدقائه، وكيف أن اعتباره الرسول قدوة غير من طباعهم، بعدما كانوا يتخذون من الأبطال الخارقين للكوميكس قدوات لهم".

وقد كرم سفير الجزائر بدولة قطر السيد مصطفى بوطورة يوم الأحد الكاتب يوسف بعلوج في احتفالية اقيمت بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب، و ذلك تقديرا لتميزه الأدبي.

وقال السفير في كلمة التهنئة إن هذا التتويج إضافة مهمة أخرى لهذا الكاتب" المبدع" الذي سبق له الفوز بالعديد من الجوائز داخل وخارج الجزائر في مجال أدب الطفل وفي القصة والمسرح.

اعتبر السفير هذا التتويج "بصمة اخرى تضاف الى رصيد تألق المبدعين الجزائريين في المسابقات العربية و الدولية" .

يذكر انه سبق للكاتب و ان فاز في مجال ادب الطفل بجوائز عديدة في الجزائر و العراق و الإمارات و قطر و فلسطين عن أعمال متنوعة بين القصة والمسرح.

آخر تعديل على الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 20:00
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فوز الكاتب الجزائري يوسف بعلوج بالمرتبة الأولى لجائزة كتارا لمسابقة القصة القصيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 19:41     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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