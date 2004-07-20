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عيد الاستقلال والشباب: توزيع 5 آلاف كتاب على المكتبات البلدية لوهران

  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 13:27     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
عيد الاستقلال والشباب: توزيع 5 آلاف كتاب على المكتبات البلدية لوهران

وهران ـ تستعد مديرية الثقافة لوهران لعملية توزيع 5 آلاف كتاب على عدد من المكتبات البلدية بمناسبة إحياء الذكرى 58 لاسترجاع السيادة الوطنية وكذا عيد الشباب, حسبما استفيد يوم السبت لدى هذه الهيئة.

وسيستفيد من هذه العملية التي ستجرى يوم الاثنين القادم مكتبات كل من بلديات وهران والسانية وقديل حيث سيوزع  مجموع 5 آلاف كتاب في مختلف التخصصات باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية وذلك احتفاء بعيدي الاستقلال والشباب, حسبما أبرزه لوأج رئيس مصلحة الفنون والآداب بذات المديرية.

وبهذه المناسبة سيتم أيضا توزيع حصص من الكتب على البلديات المصنفة ضمن مناطق الظل, كما أضاف محمد جلاطة.

ومن جهة أخرى قامت مديرية الثقافة لوهران بتوزيع أكثر من 6 آلاف كتاب في شتى التخصصات واللغات منذ بداية الحجر الناجم عن التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد العالمي, كما أشار إليه السيد جلاطة.

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وقد استفاد من هذه العملية كل من المؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر 1954" والمركز الاستشفائي الجامعي "بن زرجب بن عودة "

الى جانب قصص موجهة للأطفال المرضى بالمؤسسة الاستشفائية لمكافحة السرطان "الأمير عبد القادر" بحي "الحاسي " والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأطفال "بالمنزه " وحصة أخرى لفائدة المسافرين الذين خضعوا للحجر الصحي بالمركب السياحي "الأندلسيات", وفق ذات المسؤول.

كما حظيت قطاعات أخرى بمؤلفات وقصص للأطفال على غرار مديريتي النشاط الاجتماعي والتضامن والتكوين المهني والتعليم المهنيين والمتحف الوطني "أحمد زبانة " وملحقة وهران للديوان الوطني للتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية والمكتبة البلدية بحاسيى بن عقبة وجمعيات اجتماعية وثقافية وخيرية منها "سندس هبة الرحمان" بحاسيى بونيف والكشافة الإسلامية الجزائرية وغيرها.

آخر تعديل على السبت, 04 تموز/يوليو 2020 13:52
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عيد الاستقلال والشباب: توزيع 5 آلاف كتاب على المكتبات البلدية لوهران
  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 13:27     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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