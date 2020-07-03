Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إصدار مرسوم  يحدد مهام و تنظيم المركز الاقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في افريقيا

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 18:33     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرات
إصدار مرسوم  يحدد مهام و تنظيم المركز الاقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في افريقيا

الجزائر - اصدر مرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية ل30 يونيو الماضي يحدد مهام و تنظيم المركز الاقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في افريقيا من الفئة 2 تحت رعاية اليونيسكو.

و يهتم المركز خصوصا بترقية "صون التراث الثقافي اللامادي على المستوى الاقليمي عن طريق تنفيذ بنود اتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي الموقعة بباريس في اكتوبر 2003".

من بين المهام الاخرى التي يؤديها المركز هي دعم القدرات الوطنية و تعزيزها من اجل تحديد التراث الثقافي غير المادي و صونه في بلدان الاقليم و تنظيم انشطة ترمي غلى تعزيز القدرات الوطنية لبلدان الاقليم في مجال تحديد و تعرف التراث غير المادي الموجود في أقاليمها و توثيقه و اعادة حصره و صونه وفقا للاتفاقية و توجيهاته التنفيذية.

و يعنى المركز أيضا بتحسيس "الجمهور" بأهمية التراث الثقافي اللامادي و المساهمة في التكوين في هذا المجال.

أما في جانبه التنظيمي يدير المركز مجلس ادارة و يسيره مدير عام حددت مهامه.

و يضم مجلس ادارة المركز خبراء في مجال التراث الثقافي اللامادي و الانثروبولوجيا و ممثلين عن مؤسسات وطنية متخصصة اضافة إلى الوزراء المكلفين بالثقافة و الشؤون الخارجية او ممثليهم و خبراء من الدول الاعضاء لليونيسكو للاقليم و ممثل المدير العام لليونيسكو.

يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات أو المؤسسات التي ينتمون اليها.

و تتمثل ايرادات المركز خصوصا في اعانات الدولة و مساهمات الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية و كل الموارد الاخرى المرتبطة بمهامها.

و يعتبر المركز المتواجد بفيلا عبد اللطيف (الجزائر العاصمة) مؤسسة ذات طابع اداري تقع تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.

و يسير المركز وفقا لبنود اتفاق الجزائر مع اليونيسكو الموقع بباريس (فرنسا) في فبراير 2014.

كما يعتبر المركز السابع من نوعه على المستوى الدولي بعد مراكز الصين و كوريا الجنوبية و اليابان و البيرو و ايران و بلغاريا.

آخر تعديل على الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 18:47
كلـمات مفتـاحيــة :
إصدار مرسوم  يحدد مهام و تنظيم المركز الاقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في افريقيا
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 18:33     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.03

الرئيس تبون يشرف على مراسم استقبال رفات جماجم 24 شهيدا من شهداء المقاومة الشعبية بأرضية…

20.07.03

جماجم رفات قادة المقاومة الشعبية توضع في بهو قصر الثقافة بالجزائر العاصمة

20.07.03

إسترجاع جماجم ال 24 مقاوما: الجزائر أوفت دينها تجاه مقاومي الاحتلال الفرنسي

20.07.03

رفات المقاومين الجزائريين ال 24 للاستعمار الفرنسي تعود الى أرض الوطن

20.07.03

إصدار مرسوم  يحدد مهام و تنظيم المركز الاقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في…

20.07.03

شيخي: الجزائر لن تتراجع عن مطلبها القاضي باسترجاع كل أرشيفها المتواجد بفرنسا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.02

كرونولوجيا ملف استرجاع رفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية المتواجدة بفرنسا

20.06.30

غابات تيبازة: ظهور جديد للضبع المخطط بعد فقدانه منذ سنوات الثمانينات

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو القادم

20.07.01

إلقاء القبض على أحد أخطر بارونات المخدرات في الجزائر

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو

20.06.29

"لجدار"، اصدار جديد مخصص للتراث