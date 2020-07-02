Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي لعنابة: "الجزيرة ليلى" يفوز بجائزة "البوابة الذهبية"

  أدرج يـوم : الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 17:27     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي لعنابة: &quot;الجزيرة ليلى&quot; يفوز بجائزة &quot;البوابة الذهبية&quot;

عنابة - فاز الفيلم القصير "الجزيرة ليلى " للمخرج المغربي مصطفى الشعبى بجائزة "البوابة الذهبية" لدورة يونيو لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي، حسبما ورد اليوم الخميس في بيان للمكلف بالإعلام بذات المهرجان سلمان فارس.

وينظم هذا المهرجان الذي تأسس كتظاهرة ثقافية للتنشيط والتواصل ما بين صناع الفيلم القصير وإتاحة الفرصة أمام هواة الفن السابع للكشف عن مواهبهم عبر الفضاء الأزرق، من طرف مديرية الثقافة لولاية عنابة بالتعاون مع دار الثقافة محمد بوضياف و جمعية "ضوء المتوسط" بعنابة.

وعادت جائزة "البوابة الفضية" لفيلم " كورينا " للمخرج التونسى أحمد عقربي، فيما نال الجائزة الثالثة للمهرجان و هي جائزة "البوابة البرونزية" الفيلم الوثائقي القصير "عبلي" للمخرج طارق عبيدي من تونس، حسب ذات البيان .

أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة بهذه الدورة، فقد عادت مناصفة لفيلمي "اليتيم " و "أمينة في لوحة " على التوالي لكل من المخرجين غاني مازاري من الجزائر و شيفان عمر كورامركي من العراق .

وفاز بجائزة الجمهور التي تم الكشف عنها من خلال التصويت بالإعجاب عبر "الفايسبوك" فيلم " قدري في أفعالي" للمخرج منير بوشارب من الجزائر،حسب ذات البيان، الذي أضاف بأن المهرجان منح شهادة تشجيع خاصة للمخرج الهاوي آدم سماحي البالغ من العمر 14 سنة من البيض باعتباره أصغر مخرج مشارك في هذه الدورة .

وشهدت طبعة يونيو لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي مشاركة 33 فيلما قصيرا يمثلون 8 دول عربية وأفريقية ، منها تونس، المغرب، مصر، العراق، سوريا، موريتانيا و جمهورية الكونغو بالإضافة إلى الجزائر.

كلـمات مفتـاحيــة :
مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي لعنابة: "الجزيرة ليلى" يفوز بجائزة "البوابة الذهبية"
  أدرج يـوم : الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 17:27     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.02

ترشيد الإنفاق في سوناطراك: "مكتسبات العمال لن تتأثر"

20.07.02

الجزائر العاصمة: توزيع أزيد من 27 ألف قناع واقي بمقاطعة بئر توتة

20.07.02

حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص و اصابة 197 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.07.02

مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي لعنابة: "الجزيرة ليلى" يفوز بجائزة "البوابة…

20.07.02

الشرطة مجندة لتعزيز السكينة بالمجتمع في كنف إحترام حقوق الانسان

20.07.02

"مناطق الظل ببومرداس تتطلب إنجاز زهاء 3000 عملية لتحقيق التنمية "

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو القادم

20.06.30

غابات تيبازة: ظهور جديد للضبع المخطط بعد فقدانه منذ سنوات الثمانينات

20.06.29

"لجدار"، اصدار جديد مخصص للتراث

20.07.01

إلقاء القبض على أحد أخطر بارونات المخدرات في الجزائر

20.06.30

جراد: الردع والصرامة في تطبيق القوانين ضد من يشجع على عدم احترام تدابير الوقاية من فيروس…