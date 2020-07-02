مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي لعنابة: "الجزيرة ليلى" يفوز بجائزة "البوابة الذهبية"

عنابة - فاز الفيلم القصير "الجزيرة ليلى " للمخرج المغربي مصطفى الشعبى بجائزة "البوابة الذهبية" لدورة يونيو لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي، حسبما ورد اليوم الخميس في بيان للمكلف بالإعلام بذات المهرجان سلمان فارس.

وينظم هذا المهرجان الذي تأسس كتظاهرة ثقافية للتنشيط والتواصل ما بين صناع الفيلم القصير وإتاحة الفرصة أمام هواة الفن السابع للكشف عن مواهبهم عبر الفضاء الأزرق، من طرف مديرية الثقافة لولاية عنابة بالتعاون مع دار الثقافة محمد بوضياف و جمعية "ضوء المتوسط" بعنابة.

وعادت جائزة "البوابة الفضية" لفيلم " كورينا " للمخرج التونسى أحمد عقربي، فيما نال الجائزة الثالثة للمهرجان و هي جائزة "البوابة البرونزية" الفيلم الوثائقي القصير "عبلي" للمخرج طارق عبيدي من تونس، حسب ذات البيان .

أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة بهذه الدورة، فقد عادت مناصفة لفيلمي "اليتيم " و "أمينة في لوحة " على التوالي لكل من المخرجين غاني مازاري من الجزائر و شيفان عمر كورامركي من العراق .

وفاز بجائزة الجمهور التي تم الكشف عنها من خلال التصويت بالإعجاب عبر "الفايسبوك" فيلم " قدري في أفعالي" للمخرج منير بوشارب من الجزائر،حسب ذات البيان، الذي أضاف بأن المهرجان منح شهادة تشجيع خاصة للمخرج الهاوي آدم سماحي البالغ من العمر 14 سنة من البيض باعتباره أصغر مخرج مشارك في هذه الدورة .

وشهدت طبعة يونيو لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي مشاركة 33 فيلما قصيرا يمثلون 8 دول عربية وأفريقية ، منها تونس، المغرب، مصر، العراق، سوريا، موريتانيا و جمهورية الكونغو بالإضافة إلى الجزائر.