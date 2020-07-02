عيد الاستقلال والشباب: برنامج افتراضي غني بالأنشطة الثقافية

الجزائر - ستتميز الاحتفالات بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال و الشباب المحتفل بها رسميا يوم 5 يوليو عبر كامل الترابي الوطني، بتنظيم تظاهرات ثقافية افتراضية مختلفة تتناول أهم المحطات التاريخية للجزائر.

وبسبب القيود التي لا تزال سارية على التجمعات والمفروضة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، فان وزارة الثقافة والفنون ستحتفل بالذكرى 58 للاستقلال، من خلال برنامج نشاطات ثقافية افتراضية أوكلت للمديريات الجهوية والمؤسسات الثقافية التابعة لها.

وسيتضمن برنامج الاحتفالات بهذه المحطة المفصلية في تاريخ الجزائر مسابقات شعرية (مكتوبة وشفوية) و أناشيد وطنية وعروض أفلام متعلقة بالثورة وعروض مسرحية وقراءات شعرية ومعارض للصور الفوتوغرافية.

في هذا الصدد سيقدم المسرح الوطني محي الدين-باش تارزي، برنامجًا افتراضيًا لأنشطة ثقافية يجمع بين العروض المسرحية ومعرض للصور ومسابقة للرسم موجهة للأطفال، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من القصص يرويها الحكواتي الصديق ماحي.

من جهتها، ستقوم الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بمنح الجوائز الخاصة بمسابقة الشعر الشعب التي نظمتها.

و في ولاية الطارف، فان مديرية الثقافة ستقدم برنامجا احتفاليا من 4 إلى 6 يوليو، يشمل عروضا سينمائية، وقراءات شعرية، ومسابقات في الرسم، بالإضافة إلى لقاء عبر الإنترنت حول يوم الاستقلال.

من جانب آخر، ستشارك مديرية الثقافة لولاية المسيلة في هذه الاحتفالات من خلال برنامج نشاطات يتضمن مسابقة شعرية شفهية وحفل موسيقي وعروض أفلام تاريخية بالإضافة إلى نشاطات أخرى تسلط الضوء على أشكال فنية مختلفة تعزز الشعور الوطني.

كما تستعد مديرية الثقافة لولاية مستغانم بإحياء هذه الذكرى من خلال تنظيم مسابقة للأغاني والأشعار الوطنية.

من جانبه، أقر المسرح الجهوي بسكيكدة برنامج نشاطات ثقافية افتراضية، بما في ذلك العروض المسرحية، وقراءات شعرية، ومحاضرة افتراضية عن بعد حول دور المسرح في الحفاظ على الذاكرة الوطنية.

أما مديرية الثقافة لولاية بجاية فستحتفل بالذكرى 58 لاستعادة السيادة الوطنية، من خلال برنامج على الإنترنت مخصص في المقام الأول للسينما، بالإضافة إلى تسليم جوائز مسابقة للموسيقى والأغنية، مخصصة لروح المطرب عبد القادر بوحى احد رموز الأغنية الشعبية القبائلية.

من جهتها انتقت مديرية الثقافة بتيزي وزو، برنامجا للاحتفال بهذا الحدث من خلال عروض مسرحية وعرض أفلام ومعارض متعلقة بموضوع كفاح الشعب الجزائري من أجل نيل استقلاله.