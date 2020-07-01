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وهران : الفنان الطاهر رفسي في ذمة الله

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 19:34     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرات

وهران -  توفي ظهر اليوم الأربعاء بوهران الفنان الطاهر رفسي عن عمر ناهز 68 سنة إثر مرض، حسبما استفيد لدى مديرية الثقافة للولاية.

وقد دخل الفنان الراحل عالم الفن من بوابة الموسيقى كمؤدي قبل أن يتجه للشعر الملحون وكتابة الأغاني، حيث ساهم في تفعيل الحركة الثقافية بمدينة أرزيو بتأسيسه جمعية ثقافية تعنى بتكوين المواهب الشابة التي أحبته وكانت تناديه بعمي الطاهر، وفق ذات المصدر.

وفي بداية التسعينيات انتقل الطاهر رفسي إلى عالم الفن السابع كهاوي، ثم إلى الأعمال التلفزيونية بداية من سنة 2000، كما أشارت إليه ذات المديرية.

ومن الأعمال التي شارك فيها الفقيد الأفلام "البصر و البصيرة " و " المال و البنون" و "الأمنية الأخيرة" و "الجار قبل الدار" و "أبحار" و " شتاء بارد" و"الأحلام المؤجلة " و"السفر في الخيال" وغيرها من الأعمال التي تناولت مواضيع اجتماعية.

وقد كرمت مديرية الثقافة لولاية وهران الراحل الذي كرس حياته في خدمة التمثيل في سنة 2019 بمناسبة اليوم الوطني للفنان.

وقد كان الفنان الممثل الطاهر رفسي دائم الحضور في مختلف الفعاليات الثقافية، منها المهرجان الدولي للفيلم العربي المنظم بوهران.

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران : الفنان الطاهر رفسي في ذمة الله
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 19:34     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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