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جائزة محمد ديب للأدب لسنة 2020: الإعلان عن القائمة المطولة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 18:49     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات
جائزة محمد ديب للأدب لسنة 2020: الإعلان عن القائمة المطولة

الجزائر - كشف مجلس جائزة محمد ديب للادب عن القائمة المطولة للكتاب الذين تم قبولهم للمشاركة في الطبعة السابعة للجائزة حيث يصل عددهم ل 23 كاتبا باللغات العربية و الامازيغية و الفرنسية، حسبما نشرته جمعية "الدار الكبيرة" على صفحتها بموقع فايسبوك.

و جرى تقييم الاعمال المختارة بالرغم من الوضع الصحي الطارئ المترتب عن جائحة كوفيد-19.

و جرى اجتماع المجلس يوم 27 يونيو الفارط عن طريق تقنية التواصل عن بعد حيث افضى الى الابقاء على عشرة اعمال باللغة العربية و مثلها باللغة الفرنسة و ثلاثة اعمال باللغة الامازيغية.

و بخصوص الكتاب باللغة العربية تم الابقاء على حميد عبدالقادر و ليلى عامر و عبدالمنعم بن سايح و حكيمة جمانة جريبعي و كذا محمد فتيلينا و جيلالي خلاص و نجاة مزهود بالاضافة الى جلول رحيل و عبدالرزاق طواهرية، في حين تم اختيار الكتاب نعيمة بن عزوز و وليد ساحلي و مراد زيمو فيما يخص اللغة الامازيغية.

اما فيما يخص الاعمال باللغة الفرنسية فقد تم الابقاء على الكتاب محمد عبدالله و عبد الرحمن اعراب و مصطفى بن فضيل و حنان بوراعي و اكرم الكبير و كذا قادر فرشيش و عبدالعزيز قرين و جليلة قادي حنفي (هاجر بالي) بالاضافة الى امينة مخالي و رستم جواد تواتي و يونس تونسي.

و تأثرت الرزنامة الثقافية في مجملها بهذه الازمة الصحية حيث تم تأجيل التظاهرات الاحتفالية بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب محمد ديب و التي كانت ستدوم طوال سنة 2020.

و خلال الطبعة السابقة للجائزة التي جرت سنة 2018، كانت الجائزة من نصيب الروايات "مول الحيرة" باللغة العربية للكاتب اسماعيل ابرير و "انزا" للكاتب سامي مسعودان باللغة الامازيغية و "لا ديفات (الهزيمة)" للكاتب محمد سعودان باللغة الفرنسية.

و تهدف جائزة محمد ديب للادب الى تشجيع الكتاب الجزائريين باللغات العربية و الامازيغية و الفرنسية.

و تحصي جمعية "الدار الكبيرة" منذ نشأتها ما يقارب 250 عضوا موزعين على نشاطات المسرح و الرسم و الصور و الادب.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
جائزة محمد ديب للأدب لسنة 2020: الإعلان عن القائمة المطولة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 18:49     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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