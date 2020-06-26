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وزيرة الثقافة والفنون تستلم مهام كاتب الدولة للإنتاج الثقافي

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 حزيران/يونيو 2020 14:28     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرات

الجزائر - تسلّمت وزيرة الثقافة والفنون, مليكة بن دودة, يوم الخميس بالجزائر العاصمة مهام كاتب الدولة للإنتاج الثقافي سابقا سليم دادة, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وقد تمت مراسيم استلام المهام بحضور كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة مكلف بالصناعة السينماتوغرافية،بشير يوسف سحايري وعدد من إطارات الوزارة.

وثمّنت وزيرة الثقافة والفنون بالمناسبة , "الجهود التي بذلها السيد سليم دادة وطاقم ديوانه، بغرض إيجاد الحلول المناسبة لعدد من انشغالات المهنيين من خلال اتخاذ مبادرات متنوعة، معربة عن أملها في أن يساهم في خدمة الثقافة الوطنية بأفكاره".

من جهته أعرب كاتب الدولة للإنتاج الثقافي سابقا عن فخره بـ"خدمة الثقافة الوطنية من موقع مسؤولياته، وعن استعداده للمساهمة دائما لصالح الثقافة الجزائرية", حسب نفس المصدر.

و قد وقع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الثلاثاء,مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة.

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وزيرة الثقافة والفنون تستلم مهام كاتب الدولة للإنتاج الثقافي
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 حزيران/يونيو 2020 14:28     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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