وزيرة الثقافة والفنون تستلم مهام كاتب الدولة للإنتاج الثقافي

وقد تمت مراسيم استلام المهام بحضور كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة مكلف بالصناعة السينماتوغرافية،بشير يوسف سحايري وعدد من إطارات الوزارة.
وثمّنت وزيرة الثقافة والفنون بالمناسبة , "الجهود التي بذلها السيد سليم دادة وطاقم ديوانه، بغرض إيجاد الحلول المناسبة لعدد من انشغالات المهنيين من خلال اتخاذ مبادرات متنوعة، معربة عن أملها في أن يساهم في خدمة الثقافة الوطنية بأفكاره".
من جهته أعرب كاتب الدولة للإنتاج الثقافي سابقا عن فخره بـ"خدمة الثقافة الوطنية من موقع مسؤولياته، وعن استعداده للمساهمة دائما لصالح الثقافة الجزائرية", حسب نفس المصدر.
و قد وقع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الثلاثاء,مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة.