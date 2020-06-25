تيزي وزو: إحياء ذكرى اغتيال معطوب لوناس في ظل فيروس كورونا

تيزي وزو - تم يوم الخميس بتاوريرت موسى ببلدية بني دوالة جنوب تيزي وزو إحياء الذكرى ال 22 لإغتيال الفنان المرحوم معطوب لوناس من طرف جماعة إرهابية في 25 يونيو 1998.

وأصر الحاضرون, رجال و نساء, شيوخ و شباب من بينهم من لم يعرفوا المرحوم, على إحياء ذكرى الفنان المغدور و الإشادة بنضاله من أجل الأمازيغية و حرية التعبير و التنوع و من أجل جزائر ديمقراطية.

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وبتالة بوعنان, على الطريق المؤدية نحو قريته, تم صبيحة اليوم الترحم عليه و وضع باقة من الزهور بالمكان الذي أغتيل فيه الفنان الذي كان مرفوقا يومها بزوجته و أخت زوجته.

وأكدت مليكة معطوب أخت الفنان و رئيسة المنظمة التي تحمل اسمه, المتواجدة بفرنسا، في تصريح على شبكات التواصل الاجتماعي أن إحياء ذكرى الفنان معطوب ستكون محتشمة هذه السنة بسبب الأزمة الصحية لفيروس كورونا و أنه "سيتم اتخاذ إجراءات خلال الأحداث الموالية لتجنب انتشار الفيروس".

وتم رغم ذلك تسطير برنامج بالمناسبة يتضمن دورة لكرة القدم و مسابقة في الفنون التشكيلية, بالتعاون مع مدرسة الفنون الجميلة بعزازقة.