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أم البواقي: افتتاح تظاهرة "أسبوع الفيلم القصير الافتراضي" بفيلم "كلمات" الشبابي

  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 11:54     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرات
أم البواقي: افتتاح تظاهرة &quot;أسبوع الفيلم القصير الافتراضي&quot; بفيلم &quot;كلمات&quot; الشبابي

أم البواقي - انطلقت ليلة الأربعاء إلى الخميس بولاية أم البواقي فعاليات تظاهرة "أسبوع الفيلم القصير الافتراضي" بعرض فيلم "كلمات" من إنجاز مجموعة من شباب الولاية وذلك عبر صفحة الفايسبوك الخاصة بالمديرية المحلية للثقافة.

وقد تفاعل مشاهدو فيلم "كلمات" عبر منصة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" من خلال التعليقات التي ثمنت هذا العمل الفني و شجعت الشباب العاملين عليه كونه "يعكس واقعا معيشا"، حسب أحد المعلقين.

و تناول فيلم "كلمات" قضية اجتماعية تروي قصة شاب و شقيقته يتيمي الأب الذي طالما راوده قيد حياته حلم نجاح ولده و ابنته في مشوارهما الدراسي.

و تواصلت أحداث الفيلم بسرد قصة كفاح البنت في دراستها و عزمها على تحقيق أمنية والدها حيث كان لها ذلك بالتحدي و الإصرار و أضحت طبيبة تعيل عائلتها الفقيرة.

وعلى عكس ذلك اتخذ شقيقها سبيلا آخر حيث أدمن تناول المخدرات و استمع لكلام من حوله من رفقاء السوء إلى أن وصل به الحد إلى دخول المستشفى حيث لم يجد حينها سوى شقيقته التي وقفت إلى جانبه رغم جفائه و ساعدته على تخطي هذه الفترة العصيبة من حياته.

وأفاد مخرج هذا العمل الفني حميد عراب لوأج بأن فيلم "كلمات" هو "ثمرة جهد مجموعة من الشباب و الطلبة الجامعيين المنخرطين في نادي السمعي البصري التابع لجمعية البصائر للثقافة و العلوم الكائن مقرها بمدينة أم البواقي".

وأضاف ذات المتحدث بأن فكرة الفيلم تركز على مدى تأثير الكلمات على مواقف الأشخاص و أهدافهم و كيف يمكن للكلمات أن ترشدك إما إلى الخير أو إلى الشر.

و ستتواصل فعاليات "أسبوع الفيلم القصير الافتراضي" بعرض أفلام قصيرة أخرى على صفحة المديرية المحلية للثقافة على غرار فيلم "ليتها تعود" لنادي كرياتيف و فيلم "ستاي أت هاوم" (التزم البيت) من إنجاز نادي ميديا كلوب وفقا لمدير القطاع محليا علي بوزوالغ.

كلـمات مفتـاحيــة :
أم البواقي: افتتاح تظاهرة "أسبوع الفيلم القصير الافتراضي" بفيلم "كلمات" الشبابي
  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 11:54     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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