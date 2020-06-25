أم البواقي: افتتاح تظاهرة "أسبوع الفيلم القصير الافتراضي" بفيلم "كلمات" الشبابي

وقد تفاعل مشاهدو فيلم "كلمات" عبر منصة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" من خلال التعليقات التي ثمنت هذا العمل الفني و شجعت الشباب العاملين عليه كونه "يعكس واقعا معيشا"، حسب أحد المعلقين.
و تناول فيلم "كلمات" قضية اجتماعية تروي قصة شاب و شقيقته يتيمي الأب الذي طالما راوده قيد حياته حلم نجاح ولده و ابنته في مشوارهما الدراسي.
و تواصلت أحداث الفيلم بسرد قصة كفاح البنت في دراستها و عزمها على تحقيق أمنية والدها حيث كان لها ذلك بالتحدي و الإصرار و أضحت طبيبة تعيل عائلتها الفقيرة.
وعلى عكس ذلك اتخذ شقيقها سبيلا آخر حيث أدمن تناول المخدرات و استمع لكلام من حوله من رفقاء السوء إلى أن وصل به الحد إلى دخول المستشفى حيث لم يجد حينها سوى شقيقته التي وقفت إلى جانبه رغم جفائه و ساعدته على تخطي هذه الفترة العصيبة من حياته.
وأفاد مخرج هذا العمل الفني حميد عراب لوأج بأن فيلم "كلمات" هو "ثمرة جهد مجموعة من الشباب و الطلبة الجامعيين المنخرطين في نادي السمعي البصري التابع لجمعية البصائر للثقافة و العلوم الكائن مقرها بمدينة أم البواقي".
وأضاف ذات المتحدث بأن فكرة الفيلم تركز على مدى تأثير الكلمات على مواقف الأشخاص و أهدافهم و كيف يمكن للكلمات أن ترشدك إما إلى الخير أو إلى الشر.
و ستتواصل فعاليات "أسبوع الفيلم القصير الافتراضي" بعرض أفلام قصيرة أخرى على صفحة المديرية المحلية للثقافة على غرار فيلم "ليتها تعود" لنادي كرياتيف و فيلم "ستاي أت هاوم" (التزم البيت) من إنجاز نادي ميديا كلوب وفقا لمدير القطاع محليا علي بوزوالغ.