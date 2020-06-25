وزارة الثقافة: برمجة المعارض الوطنية للكتاب موضوع اجتماع مع الناشرين

وتطرق الحضور خلال هذا الاجتماع إلى "كيفية تنظيم هذه المعارض" في ظل الأزمة الصحية الحالية و "تشكيل ورشات عمل تدرس وضعية الكتاب و سياسته وصناعته"، حسب ذات البيان.
وحضر هذا اللقاء -الذي دعت إليه وزيرة الثقافة مليكة بن دودة- ممثلون عن المنظمة الوطنية لناشري الكتب و عن نقابة ناشري الكتب إلى جانب إطارات من الوزارة و من المركز الوطني للكتاب.
و في اجتماع سابق في اطار هذه المشاورات اقترح المشاركون "تشكيل لجنة مشتركة لتقديم التصورات والاقتراحات" للتغلب على الصعوبات التي تعترض "تفعيل تطوير النشر" و"إعادة بعث" سوق الكتاب في الجزائر.