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وزارة الثقافة: برمجة المعارض الوطنية للكتاب موضوع اجتماع مع الناشرين

  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 09:09     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات
وزارة الثقافة: برمجة المعارض الوطنية للكتاب موضوع اجتماع مع الناشرين

الجزائر - عقد يوم الأربعاء بمقر وزارة الثقافة بالجزائر العاصمة الاجتماع الثاني حول الكتاب بحضور فاعلين في مجال النشر تم خلاله مناقشة عدد من القضايا المتعلقة ببرمجة المعارض الوطنية للكتاب، حسب بيان للوزارة.

وتطرق الحضور خلال هذا الاجتماع إلى "كيفية تنظيم هذه المعارض" في ظل الأزمة الصحية الحالية و "تشكيل ورشات عمل تدرس وضعية الكتاب و سياسته وصناعته"، حسب ذات البيان.

وحضر هذا اللقاء -الذي دعت إليه وزيرة الثقافة مليكة بن دودة-  ممثلون عن المنظمة الوطنية لناشري الكتب و عن نقابة ناشري الكتب إلى جانب إطارات من الوزارة و من المركز الوطني للكتاب.

و في اجتماع سابق في اطار هذه المشاورات اقترح المشاركون "تشكيل لجنة مشتركة لتقديم التصورات والاقتراحات" للتغلب على الصعوبات التي تعترض "تفعيل تطوير النشر" و"إعادة بعث" سوق الكتاب في الجزائر.

آخر تعديل على الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 09:38
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وزارة الثقافة: برمجة المعارض الوطنية للكتاب موضوع اجتماع مع الناشرين
  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 09:09     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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