بشار/كوفيد-19: أزيد من 270 فنانا يستفيدون من مساعدات مالية

وأوضح مدير الثقافة أنه تم في إطار اجراءات الدعم للفنانين وغيرهم من الفاعلين في مجال الثقافة "بتسليم المساعدات المالية التي أقرتها وزارة الثقافة لفائدة الفنانين من مختلف مناطق الولاية".
وذكر عبد القادر جنايحي أن ''هذه المساعدات لاقت ارتياح الفنانين الذين توقف نشاطهم بفعل انتشار جائحة كورونا".
ومن جهته, ثمن الأمين المحلي للإتحاد الجهوى لفناني الجنوب والفنون الصحراوية هذه المبادرة لوزارة الثقافة والتي "تبرز مدى الإهتمام الحقيقي لقطاع الثقافة بالفنانين من خلال تقديم مساعدات ومرافقة الفنانين بالمناطق الجنوبية''.
وصرح السيد محمد كيريتي : "نشيد بجهود قطاع الثقافة لدعمها فناني مناطق الجنوب الغربي للبلاد (بشار وتندوف وأدرار) عن طريق تقديم مساعدات مالية في هذا الظرف الراهن الذي يتميز بانتشار الجائحة'', كما أن تلك الجهود من شأنها أيضا تحسين الظروف المعيشية للفنانين.
واضاف مسؤول ذات الجمعية, التي تضم المئات من الفنانين من ولايات الجهة الجنوبية الغربية للوطن, "نتطلع أن تواصل وزارة الثقافة جهودها لتعزيز نشاطات الفنانين والفاعلين الثقافيين الآخرين عبر ولايات الجنوب الغربي للوطن من خلال تدعيم الحضور الفعلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, عن طريق تنظيم تظاهرات مخصصة للأغاني والموسيقي المحلية من أجل استدامة عديد الطبوع و الفنون الموسيقية المحلية وتقديم فضاء تعبيري للشباب الموهوب''.
وذكر السيد كيريتي والذي يعتبر بدوره ملحن ومؤلف و مغني, "نأمل مشاركة واسعة في المستقبل للفنانين والموسيقيين من جنوب البلاد في مختلف الفعاليات الوطنية والدولية, التي تبادر بها وزارة الثقافة وهذا بهدف ترقية مختلف الجوانب الفنية للمناطق الصحراوية للبلاد ".