Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهران: "أنا جزائري" عرض مسرحي جديد لمحمد ميهوبي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 18:27     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرات
وهران: &quot;أنا جزائري&quot; عرض مسرحي جديد لمحمد ميهوبي

وهران ـ ستبث مسرحية "أنا جزائري", التي تم تركيبها بوهران عبر شبكة الأنترنت, يوم 5 يوليو القادم بمناسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب, حسبما استفيد لدى المؤلف والممثل, محمد ميهوبي.

ويعتبر هذا الإنتاج الجديد ثمرة تعاون مع مديرية دار الثقافة لوهران, حسبما أبرزه السيد ميهوبي, وهو أيضا رئيس الجمعية المحلية الثقافية "الآمال".

ويعد العرض "أنا جزائري" من نوع "وان مان شو", وهو من تأليف و إخراج محمد ميهوبي الذي يؤدي دور شاب جزائري يبحث عن حلول لمستقبله في بلده بعد أن حاول الإقامة في الخارج.

اقرأ أيضا:      الراوي المتجول ماحي صديق يقدم حكاياته افتراضيا عبر قناة المسرح الوطني الجزائري ...

ويشمل التعاون مع دار الثقافة أيضا تنشيط محاضرات افتراضية تتناول خصوصا النص المسرحي والإخراج والارتجال والتمثيل.

وتتوفر جمعية "الآمال", التي تنشط بالمركز الثقافي "مبارك الميلي", على مدرسة للتكوين في التقنيات المسرحية تستقبل كل سنة العديد من الدفعات للمواهب الشابة للتربص في الارتجال والإلقاء.

وتتواصل الدروس المقدمة للشباب الهواة عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ بداية فترة الحجر الصحي في إطار الوقاية من فيروس كورونا كوفيدـ19, كما أشير إليه.

آخر تعديل على الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 18:30
كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: "أنا جزائري" عرض مسرحي جديد لمحمد ميهوبي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 18:27     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.24

رئيس الجمهورية يستقبل السفير الاثيوبي بالجزائر

20.06.24

تجارة: رزيق يبحث مع الجمعية الجزائرية لترقيم المواد تعميم استعمال الترقيم العمودي…

20.06.24

سمير شعابنة يتسلم مهامه الجديدة كوزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج

20.06.24

المقترحات المطروحة بشأن تعديل الدستور تعبر بصدق عن الرغبة في التغيير (الهلال الأحمر)

20.06.24

حوادث المرور: وفاة 10 اشخاص و اصابة 273 اخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

20.06.24

الهلال الأحمر الجزائري يسلم حصة من التجهيزات الطبية لمستشفى البرواقية بالمدية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.23

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.22

تيزي وزو: إصابة عون غابي في انفجار ثلاث قنابل تقليدية

20.06.22

استئناف عملية استقبال طلبات التأشيرة الى ايطاليا بالنسبة للاقامات طويلة الأمد يوم الأحد

20.06.22

عودة تدريجية لنشاط الأروقة الفنية بالعاصمة