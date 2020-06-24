وهران: "أنا جزائري" عرض مسرحي جديد لمحمد ميهوبي

وهران ـ ستبث مسرحية "أنا جزائري", التي تم تركيبها بوهران عبر شبكة الأنترنت, يوم 5 يوليو القادم بمناسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب, حسبما استفيد لدى المؤلف والممثل, محمد ميهوبي.

ويعتبر هذا الإنتاج الجديد ثمرة تعاون مع مديرية دار الثقافة لوهران, حسبما أبرزه السيد ميهوبي, وهو أيضا رئيس الجمعية المحلية الثقافية "الآمال".

ويعد العرض "أنا جزائري" من نوع "وان مان شو", وهو من تأليف و إخراج محمد ميهوبي الذي يؤدي دور شاب جزائري يبحث عن حلول لمستقبله في بلده بعد أن حاول الإقامة في الخارج.

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ويشمل التعاون مع دار الثقافة أيضا تنشيط محاضرات افتراضية تتناول خصوصا النص المسرحي والإخراج والارتجال والتمثيل.

وتتوفر جمعية "الآمال", التي تنشط بالمركز الثقافي "مبارك الميلي", على مدرسة للتكوين في التقنيات المسرحية تستقبل كل سنة العديد من الدفعات للمواهب الشابة للتربص في الارتجال والإلقاء.

وتتواصل الدروس المقدمة للشباب الهواة عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ بداية فترة الحجر الصحي في إطار الوقاية من فيروس كورونا كوفيدـ19, كما أشير إليه.