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مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير بعنابة: مشاركة 33 فيلما في طبعة شهر يونيو

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 18:41     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير بعنابة: مشاركة 33 فيلما في طبعة شهر يونيو

عنابة - يشارك ما لا يقل عن 33 فيلما قصيرا يمثلون ثمانية دول في التظاهرة السينمائية الافتراضية "مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير" الخاصة بشهر يونيو الجاري, حسب ما علم يوم الثلاثاء من مدير المهرجان دليل بلخوذير.

وأوضح ذات المصدر بأن هذه التظاهرة الشهرية تعد امتدادا لتظاهرة "المهرجان الافتراضي للفيلم القصير" الذي نظم لأول مرة بعنابة شهر أبريل المنصرم كمبادرة مبتكرة للتنشيط الفني والسينمائي تماشيا مع الوضع الاستثنائي الذي فرضته تدابير الوقاية من جائحة كورونا, مذكرا بأن طبعة شهر مايو المنصرم شهدت مشاركة 16 فيلما قصيرا يمثلون 6 دول عربية و أوروبية.

وينظم هذا المهرجان الافتراضي الذي تأسس كمهرجان سينمائي افتراضي شهري ليفسح المجال أمام السينمائيين وهواة الفن السابع لتجسيد إبداعاتهم و تنمية مهاراتهم الفنية في مجال الفيلم القصير من طرف مديرية الثقافة بعنابة بالتعاون مع دار الثقافة محمد بوضياف وعدد من الجمعيات الفنية التي تنشط في مجال السينما من داخل وخارج الوطن.

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وتمثل الأفلام المشاركة و التي تدوم مدة عرضها ما بين دقيقة واحدة و 23 دقيقة, دول الجزائر وتونس والمغرب و مصر وسوريا والعراق و موريتانيا والكونغو.

وسيتم عرض الأفلام المشاركة أمام لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان المشكلة من مختصين في الفيلم القصير من بينهم كتاب سيناريو و مخرجين و مختصين في التركيب, من دول عربية, يوم 25 يونيو الجاري ليتم الإعلان عن الفائزين بجوائز المهرجان في الفاتح يوليو المقبل, حسب ما تمت الإشارة إليه.

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 18:52
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مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير بعنابة: مشاركة 33 فيلما في طبعة شهر يونيو
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 18:41     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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