عودة تدريجية لنشاط الأروقة الفنية بالعاصمة

الجزائر- أعلنت أروقة فنية متواجدة في الجزائر العاصمة عن إعادة فتح تدريجي لفضاءات العرض بعد حوالي ثلاثة أشهر من الغلق بسبب جائحة فيروس كورونا.

و قد قررت بعض الأروقة الفنية بالعاصمة العودة لنشاط و استقبال هواة الفن التشكيلي مع احترام الاجراءات الوقائية الضرورية و ذلك عقب صدور المرسوم التنفيذي 20-145 بتاريخ 7 يونيو الجاري الذي يخص ، تعديل جهاز الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته الذي سمح باعادة فتح اروقة العرض الفني ضمن النشاطات التجارية و الاقتصادية الأخرى.

و قد قرر رواق "سين ارت غالري "(Seen Art Gallery) المتخصص في الفن المعاصر تمديد العرض الاستعادي لأعمال الفنان التشكيلي علي خوجة علي الذي أقيم تحت عنوان "الحديقة الروحانية" و كان معروضا على صفحة الفايسبوك التابعة للرواق طيلة الأشهر الثلاثة التي اغلق فيها الفضاء.

وأعلنت صاحبة الرواق راندا تشيكو عن تنظيم معرض جماعي للفنانين المتعودين على عرض اعمالهم بالرواق يشمل اعمال فنية جديدة على غرار مالك صالح و الرجل الأصفر و مهدي جليل و عدلان صامت و أيضا المصور الفوتوغرافي حسين زاورار.

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وعادت مؤسسات أخرى للنشاط مثل رواق "عايدة " و الرواق الجديد "ايفرو ديزاين" الذي يقترح تمديد معرض الطرز للمصورة و التشكيلية الموث بورنان الموسوم ب " عندما ينتهي الخيط" . و يفتح ايضا رواق "الوان و تراث " أبوابه مقترحا لزواره مواد حرفية و اعمال الزخزفة بينما اعلن رواق "الطاووس " (Le paon) إعادة فتح فضاءه بديوان رياض الفتح اعتبارا من 28 يونيو.

و ستعمل الأروقة التي فتحت أبوابها للجمهور وفق جدول توقيت مرن مع الحرص على احترام إجراءات الوقاية من حمل القناع الواقي و أيضا تحديد عدد الزوار داخل فضاء العرض .