الفنان عمار ثايري يقرر اعتزال التمثيل

وفي تصريح ل/وأج أكد الفنان ثايري بأن قراره بشأن اعتزال التمثيل "شخصي" و كان يراوده منذ فترة، مردفا "لقد حان الوقت لترك الميدان و التكفل بأموري الشخصية و الاهتمام بشؤون عائلتي الصغيرة".
وأضاف أن "فكرة اعتزال ميدان التمثيل راودتني كثيرا في الآونة الأخيرة و ذلك لكوني أشعر أنني فرطت كثيرا في حياتي الشخصية و قد أصبحت قريبا من سن الخمسين و فني أصبح يؤثر على حياتي الشخصية و أريد التخلص من شخصية الفنان و أعود إلى حياتي البسيطة وسط عائلتي الصغيرة".
و أردف المعني "لم أندم على مشواري الفني الذي بدأته مبكرا و إني أتأسف إن كان خبر اعتزالي مفاجئا و صادما لمحبي فني".
وقد خلف قرار الممثل ثايري ترك ساحة التمثيل موجة تأسف كبيرة من قبل متتبعي الفنان و كذا أصدقائه في الوسط الفني حيث اعتبر الكثيرون اعتزاله "خسارة كبيرة" مطالبين إياه بالعدول عن هذا القرار.
و تم في هذا السياق إطلاق مبادرة هاشتاغ "عمر ما نخليوكش تروح" عبر مواقع التواصل الاجتماعي. و قد سجل ذلك تفاعلا كبيرا من قبل الرواد.
جدير بالذكر أن عمر ثايري مارس فن التمثيل المسرحي منذ نعومة أظافره و شارك في عدة أعمال درامية و كوميدية كان آخرها مشاركته في مسلسل "عمارة الحاج لخضر 2" مع الممثل لخضر بوخرص.