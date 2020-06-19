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الفنان عمار ثايري يقرر اعتزال التمثيل

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2020 17:20     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 19 مرات
الفنان عمار ثايري يقرر اعتزال التمثيل

برج بوعريريج - قرر الممثل المنحدر من ولاية برج بوعريريج عمر ثايري اعتزال ميدان التمثيل، حسب ما علم يوم الجمعة من الفنان.

وفي تصريح ل/وأج أكد الفنان ثايري بأن قراره بشأن اعتزال التمثيل "شخصي" و كان يراوده منذ فترة، مردفا "لقد حان الوقت لترك الميدان و التكفل بأموري الشخصية و الاهتمام بشؤون عائلتي الصغيرة".

وأضاف أن "فكرة اعتزال ميدان التمثيل راودتني كثيرا في الآونة الأخيرة و ذلك لكوني أشعر أنني فرطت كثيرا في حياتي الشخصية و قد أصبحت قريبا من سن الخمسين و فني أصبح يؤثر على حياتي الشخصية و أريد التخلص من شخصية الفنان و أعود إلى حياتي البسيطة وسط عائلتي الصغيرة".

و أردف المعني "لم أندم على مشواري الفني الذي بدأته مبكرا و إني أتأسف إن كان خبر اعتزالي مفاجئا و صادما لمحبي فني".

وقد خلف قرار الممثل ثايري ترك ساحة التمثيل موجة تأسف كبيرة من قبل متتبعي الفنان و كذا أصدقائه في الوسط الفني حيث اعتبر الكثيرون اعتزاله "خسارة كبيرة" مطالبين إياه بالعدول عن هذا القرار.

و تم في هذا السياق إطلاق مبادرة هاشتاغ  "عمر ما نخليوكش تروح" عبر مواقع التواصل الاجتماعي. و قد سجل ذلك تفاعلا كبيرا من قبل الرواد.

جدير بالذكر أن عمر ثايري مارس فن التمثيل المسرحي منذ نعومة أظافره و شارك في عدة أعمال درامية و كوميدية كان آخرها مشاركته في مسلسل "عمارة الحاج لخضر 2" مع الممثل لخضر بوخرص.

آخر تعديل على الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2020 18:32
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الفنان عمار ثايري يقرر اعتزال التمثيل
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2020 17:20     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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