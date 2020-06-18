إعتماد أكثر من 1200 جمعية بلدية بعد إستيفائها كل الشروط القانونية -

الراوي المتجول ماحي صديق يقدم حكاياته افتراضيا عبر قناة المسرح الوطني الجزائري -

مناقشة قضايا سوق الكتاب في اجتماع بالجزائر العاصمة -

اليوم العالمي لمكافحة التصحر: غرس 5ر11 مليون شجرة منذ بداية السنة الجارية -

اللواء شنقريحة يشرف بوهران على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية -

بوزيد: كل الامكانيات الوقائية والمستلزمات الطبية وفرت للتكفل الجيد بوباء كورونا -

فورار: 117 إصابة جديدة، 135 حالة شفاء و 12 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة -

السيدة عزوار تؤكد حرص الحكومة على التكفل بكل إنشغالات النواب -

زيتوني: سيظل إسم الشهيد أحمد زبانة مرادفا للشجاعة والإخلاص -

عرقاب بخصوص قانون المحروقات الجديد الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية -

ضرورة تطوير السكك الحديدية موازاة مع تطوير الطرقات لخدمة الاقتصاد الوطني -

قضية سوفاك: تواصل المحاكمة لليوم الثاني بالاستماع لأقوال المتهمين -

مشروع ديزرتيك: مشاورات لإطلاق مشاريع لمحطات شمسية -

إتفاقية بين وزارتي المجاهدين والشؤون الدينية في مجال الحفاظ على الذاكرة الوطنية -

براقي: إنجاز المشاريع المتعلقة بالتموين حسب الأولويات -

تمنراست: أمين العقال يدعو السكان إلى التحلي باليقظة لمواجهة محاولات ضرب استقرار المنطقة -

إجماع دولي على رفض مخطط الضم الإسرائيلي والدعوة إلى إحياء المفاوضات المتعثرة -

العنف في الملاعب: توقيف 444 شخص في 39 أعمال شغب خلال السنة الجارية -

تراجع شركات أجنبية عن نهب خيرات الصحراء الغربية دليل على خسارة المغرب لأهدافه -