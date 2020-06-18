مناقشة قضايا سوق الكتاب في اجتماع بالجزائر العاصمة

وتطرق الحضور خلال هذا الاجتماع إلى "العوائق التي تقف أمام صناعة الكتاب" في ظل الأزمة الصحية الحالية وكذا "سبل تعزيز التعاون" بين وزارة الثقافة ودور النشر.
واقترح المجتمعون "تشكيل لجنة مشتركة لتقديم التصورات والاقتراحات" للتغلب على الصعوبات التي تعترض "تفعيل تطوير النشر" و"إعادة بعث" سوق الكتاب في الجزائر.
وحضر هذا اللقاء -الذي دعت إليه وزيرة الثقافة مليكة بن دودة- الأمين العام للمنظمة الوطنية لناشري الكتب مهند الجهماني ونائب رئيس المنظمة الوطنية لناشري الكتب عبد الحليم صالحي بالإضافة إلى الأمين العام لنقابة ناشري الكتب ياسر أبو يحيى مزيان، إلى جانب إطارات من الوزارة.