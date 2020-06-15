المركز الجزائري للسينما يتوج الفائزين بمسابقة أحسن ملصق فيلم سينمائي

الجزائر - أعلن المركز الجزائري للسينما (سينماتيك الجزائر) عن قائمة الفائزين بجوائز أحسن ملصق فيلم سينمائي حيث تم تتويج ست ملصقات من بين 15 وصلت للمرحلة النهائية، حسب بيان للمتحف صادر اليوم.

وحاز مصطفى أحمد عطية المدعو "أميدو" جائزة أحسن ملصقة للمسابقة "Bottom is Top" بينما تحصل مناصفة كل من مالك تومي والياس بوشلوش على جائزة أفضل ملصق فيلم جزائري عن عمليهما "قنديل البحر" و"وقائع سنين الجمر" على التوالي.

وتوج من جهته أسامة شافعي بجائزة أحسن ملصق لفيلم أجنبي "Inception".

وعادت جائزة الجمهور -التي منحها المركز بناء على تصويت الجمهور على صفحته في الفايسبوك- لملصقة "هوسداردام" لسمير شمور في حين تحصل بسعيد محمد أمين على تنويه من لجنة التحكيم عن ملصقة لفيلم "الجوكر".

وسيتم عرض الملصقات ال15 التي وصلت للمرحلة النهائية بالمتحف وأيضا بقاعات سينما التابعة للمركز الجزائري للسينما.