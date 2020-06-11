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ميلة-المسابقة الوطنية لتكريم مستخدمي الصحة: تتويج الشاعر قاسم صديق مسوس بجائرة "أحسن قصيدة"

  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 17:46     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات

ميلة - أحرز الشاعر قاسم صديق مسوس من ولاية تيارت على جائزة "أحسن قصيدة شعرية" في المسابقة الوطنية الخاصة بتكريم مستخدمي قطاع الصحة نظير جهودهم في مواجهة جائحة كورونا حسب ما علم يوم الخميس من سمير غيشي رئيس المكتب البلدي للجمعية الوطنية للشباب الجزائري المثقف المبادر لتنظيم المسابقة.

و في تصريح لوأج أوضح ذات المصدر بأن القصيدة المتوجة حملت عنوان "الجيش الأبيض" مفيدا بأن الشاعر الفائز بالجائزة تفوق على 11 مشاركا آخرا يمثلون عديد ولايات الوطن على غرار سكيكدة وباتنة وميلة تنافسوا معه في هذه المسابقة التي اشترط فيها أن يكون العمل في الشعر الفصيح وعلى وزن البحر الطويل.

كما اشترط -إستنادا لذات المتحدث- أن يكون موضوع القصيدة يمدح و يشجع و يكرم مستخدمي قطاع الصحة المتواجدين في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة كونهم يستحقون- كما قال- كل الدعم والتحفيز لمواصلة أداء مهامهم النبيلة.

وقد قام المكتب البلدي للجمعية الوطنية للشباب الجزائري المثقف في سياق تشجيع الطواقم الطبية اليوم الخميس بزيارة تكريم و مجاملة للطاقم الطبي و شبه الطبي العامل بمصلحة كوفيد-19 بمستشفى الإخوة طوبال ببلدية ميلة.

كما تم تكريم عدد من الناشطين الجمعويين الذين ساهموا في عدة مبادرات وعمليات لمواجهة فيروس كورونا على غرار عمليات التعقيم.

كلـمات مفتـاحيــة :
ميلة-المسابقة الوطنية لتكريم مستخدمي الصحة: تتويج الشاعر قاسم صديق مسوس بجائرة "أحسن قصيدة"
  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 17:46     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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