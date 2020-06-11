التشكيلي حمزة بونوة يعرض أعماله على النت

الجزائر - يقيم الفنان التشكيلي الجزائري حمزة بونوة معرضا فنيا افتراضيا بموقع "آرتسي" إلى غاية 27 من الشهر الجاري حسب ما جاء في الموقع الالكتروني للرواق.

وتحت عنوان "ريفورميت" يقدم بونوة بهذا المعرض -الذي يشرف عليه رواق "المرخية" القطري للفنون- حوالي 20 لوحة تجمع بين الخط العربي بخلفيته الإسلامية والفنيات التشكيلية الجمالية المعاصرة.

ويعرف بونوة -الذي درس التشكيل بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة- باستعماله للخط العربي في سياقات رمزية جمالية تجمع بين الأصالة في الأفكار والمعاصرة في التقنيات والأساليب ما يعطي لأعماله عادة دلالات تجريدية.

وأقام الفنان العديد من المعارض الدولية في الكويت والبرازيل وكندا والبوسنة وقطر كما نال عدة جوائز دولية منها جائزة "الفنون المتوسطية" في 2001 بمرسيليا (فرنسا) و جائزة "الكونغرس الدولي للفنون الأورو - جزائرية " التي حازها ببروكسل (بلجيكا) في نفس السنة.

ويعتبر موقع "أرتسي" الأمريكي من بين أهم المواقع الفنية الإلكترونية المختصة في تقديم وبيع أعمال أبرز الأروقة والمزادات والمعارض في العالم حيث يتعامل مع 3 آلاف مؤسسة من حوالي 100 بلد، وفقا للموقع.