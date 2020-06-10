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اختيار فيلم "أبو ليلى" في المهرجان اللبناني "مسكون"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 حزيران/يونيو 2020 09:50     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات
اختيار فيلم &quot;أبو ليلى&quot; في المهرجان اللبناني &quot;مسكون&quot;

الجزائر- تم اختيار الفيلم الروائي الطويل "أبو ليلى" للمخرج أمين سيدي بومدين للمشاركة في الطبعة الافتراضية لمهرجان الفيلم الخيالي "مسكون" المرتقب تنظيمه ببيروت (لبنان), من 10 إلى 16 يونيو 2020, حسبما أعلنه المنظمون في موقعهم الالكتروني.

ويعود فيلم "أبو ليلى" و هو من إنتاج مشترك جزائري-فرنسي-قطري, إلى سنوات الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي من خلال قصة الشابين "سمير" (سليمان بنواري) و"لطفي" (إلياس سالم) اللذين يعملان على مطاردة الإرهابي الخطير "أبو ليلى" عبر الصحراء.

و يستكشف هذا الفيلم اثر العنف و الصدمات التي يتركها الإرهاب في عمق المجتمع.

و كان هذا الفيلم مبرمجا في الطبعة ال72 لمهرجان كان الدولي في مايو 2019 في "أسبوع النقد" و هو أول فيلم طويل للمخرج أمين سيدي بومدين بعد الفيلمين القصيرين "غدا الجزائر" و "الجزيرة".

كما تم عرض هذا الفيلم في مهرجانات بالبوسنة و الهرسك و تونس و بلجيكا و إيطاليا و مصر قبل أن يفوز مؤخرا بجائزة النقد في الطبعة 2020 لمهرجان فيلم برشلونة.

و قد توج الممثل و المخرج الجزائري إلياس سالم عن دوره في هذا الفيلم بجائزة أفضل ممثل في أيام قرطاج السينمائي سنة 2019.

و يذكر أن هذا المهرجان الذي أنشا سنة 2016 من طرف الجمعية الثقافية "بيروت دي.سي", يعد أول تظاهرة سنيمائية كبيرة في العالم العربي المختصة في الفيلم الخيال

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اختيار فيلم "أبو ليلى" في المهرجان اللبناني "مسكون"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 حزيران/يونيو 2020 09:50     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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