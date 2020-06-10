حاملو فيروس كورونا الجديد يكونوا أكثر نقلا للعدوى عند أول شعورهم بالتوعك -

اختيار فيلم أبو ليلى في المهرجان اللبناني مسكون -

الأمم المتحدة : جائحة كوفيد-19 يمكن أن تدفع نحو 50 مليون شخص إضافي نحو الفقرالمدقع -

الجزائر: انخفاض عجز ميزان المدفوعات ب 57 بالمئة خلال الثلاثي الاول -

سفيرة ألمانيا : العلاقات بين الجزائر و ألمانيا ممتازة -

وزارة العمل تفند وجود أي مراسلة رسمية تخص عدم اقتطاع جزء من رواتب عمال القطاع الاقتصادي -

السيولة البنكية انتقلت الى أقل من 1.000 مليار دج في نهاية شهر مايو -

بحث نموذج جديد ومستدام لتسهيل عملية صب معاشات المتقاعدين وتفادي الاكتظاظ بالمكاتب البريدية -

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإنشاء خلية عملياتية لتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية -

الجزائر العاصمة: انطلاق عملية توزيع الأقنعة الواقية على المواطنين -

كورونا: 117 إصابة جديدة, 152 حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

محند أوسعيد بلعيد: ترقية مناطق الظل تحظى بمتابعة ميدانية و يومية على أعلى مستوى -

محند أوسعيد: الأزمة الليبية الجزائر ترحب بكل المبادرات الرامية إلى حقن دماء الليبيين -

محروقات: سوناطراك توقع عقد مع الشركة الايطالية مير تكنيمونت -

الري الفلاحي: التوقيع على قرار إنشاء لجنة وزارية مشتركة لتطوير الزراعات الصحراوية -

كورونا: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن -

أوسعيد بلعيد: أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة لكل الراغبين في الحوار الجاد والمسؤول -

وباء كورونا: خسائر الجوية الجزائرية بلغت 38 مليار دج و قد تصل إلى 89 مليار دج بنهاية العام -

الرئيس غالي: الشعب الصحراوي ماض على درب الشهداء لغاية قيام دولته المستقلة على كامل ترابها الوطني -