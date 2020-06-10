اختيار فيلم "أبو ليلى" في المهرجان اللبناني "مسكون"

ويعود فيلم "أبو ليلى" و هو من إنتاج مشترك جزائري-فرنسي-قطري, إلى سنوات الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي من خلال قصة الشابين "سمير" (سليمان بنواري) و"لطفي" (إلياس سالم) اللذين يعملان على مطاردة الإرهابي الخطير "أبو ليلى" عبر الصحراء.
و يستكشف هذا الفيلم اثر العنف و الصدمات التي يتركها الإرهاب في عمق المجتمع.
و كان هذا الفيلم مبرمجا في الطبعة ال72 لمهرجان كان الدولي في مايو 2019 في "أسبوع النقد" و هو أول فيلم طويل للمخرج أمين سيدي بومدين بعد الفيلمين القصيرين "غدا الجزائر" و "الجزيرة".
كما تم عرض هذا الفيلم في مهرجانات بالبوسنة و الهرسك و تونس و بلجيكا و إيطاليا و مصر قبل أن يفوز مؤخرا بجائزة النقد في الطبعة 2020 لمهرجان فيلم برشلونة.
و قد توج الممثل و المخرج الجزائري إلياس سالم عن دوره في هذا الفيلم بجائزة أفضل ممثل في أيام قرطاج السينمائي سنة 2019.
و يذكر أن هذا المهرجان الذي أنشا سنة 2016 من طرف الجمعية الثقافية "بيروت دي.سي", يعد أول تظاهرة سنيمائية كبيرة في العالم العربي المختصة في الفيلم الخيال