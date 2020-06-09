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الإيسيسكو تطلق مبادرة للتوعية بأخطار"كورونا" باللغات المحلية الأفريقية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 19:53     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات

الجزائر- أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" مبادرة للتوعية بأخطار فيروس كورونا والحد من انتشاره باللغات المحلية الافريقية، وذلك في إطار مبادرة "لغات إفريقيا، جسور الثقافة والتاريخ"، حسب ما اعلنته  المنظمة على موقعها الالكتروني.

وأوضحت المنظمة  أنها نشرت عبر موقعها الإلكتروني وقناتها على اليوتوب، وحسابها على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو تُخاطب من خلاله بلغات "الهوسا" و"السواحيلية" و"الماندنكو" و"الفولاني" و"الولوف" و"الفور" و"النوبية" الجمهور من المجتمعات الإفريقية جنوبي الصحراء، إسهامًا في توعيته عبر لغاته المحلية بسبل الوقاية من أخطار كورونا والحدّ من انتشاره.

وتهدف "الإيسيسكو" من خلال  هذه المبادرة  إلى إبراز"الدور المهم" للّغات المحلية بالنسبة لشعوب الأفريقية جنوبيّ الصحراء في نشر المعارف الأساسية وتوعيتها من خلال الإعلام الصحي والتثقيف الوقائي في القارة.

كما تصبو المنظمة من خلال هذه العملية  الى تحقيق مواكبة هذه اللغات للتكنولوجيا المعلوماتية واستفادتها من النشر الرقمي عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

و تندرج هذه المبادرة التوعوية  ضمن "بيت الإيسيسكو الرقمي"- وهو برنامج رقمي أطلقته الإيسيسكو في مارس الفارط - يتضمن منتجات ومضامين رقمية شاملة في مختلف مجالات التربية والعلوم والثقافة للحد من انعكاسات الاغلاق الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

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الإيسيسكو تطلق مبادرة للتوعية بأخطار"كورونا" باللغات المحلية الأفريقية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 19:53     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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